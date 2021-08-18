Називався другом Кличка – що відомо про Олексія Чернишова, який може стати новим головою КМДА

Скандал навколо можливої відставки мера Києва набирає обертів. "Сегодня" має інсайд про те, хто може замінити боксера-суперважкоатлета на посаді

Віталія Кличка на посту мера можуть замінити на Олексія Чернишова. У минулому він очолював Київську облдержадміністрацію

Новим головою КМДА, тобто, фактично, керівником Києва, може стати міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов. Звучить дуже правдоподібно, адже в минулому Чернишов очолював Київську обласну держадміністрацію (управляє Київською областю, але не Києвом). Інсайдом про це діляться з "Сегодня" політики, що є близькими до Офісу президента, на тлі чуток про можливе усунення Віталія Кличка від управління столицею.

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Поки невідомо, чи погодився Чернишов. Є думка, що він не захоче міняти крісло міністра на посаду градоначальника столиці.

Кличко стане англійською королевою київського рівня

Про те, що Офіс президента розглядає варіант відставки Кличко, говорять вже кілька днів. У разі, якщо рішення з цього приводу все-таки буде прийняте, Кличко залишиться головою Київради – це виборна посада. А Чернишов стане головою Київської міськдержадміністрації.

Саме в руках у голови КМДА зосереджені всі важелі управління столицею. Голова Київради – аналог англійської королеви. Людина зі статусом, але без влади. У київських масштабах, зрозуміло.

Кличка хочуть відсторонити від прийняття рішень. Але просто так він не здасться. / Фото: КМДА

Чернишова на посаду голови КМДА хотіли призначити ще навесні

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Чинний мер Києва називає те, що відбувається "тиском з боку центральної влади". Однак він мабуть вже знає всі розклади. Саме в оточенні мера "Сегодня" назвали прізвище Чернишова, як ймовірного нового голови КМДА.

"У них з мером нормальні відносини. Чернишов часто себе позиціонував як друг Кличко. Їм доводилося вирішувати різні питання, що стосуються розвитку столиці та області. Але дружба швидше за все закінчиться, як тільки його призначать на посаду голови КМДА ", – повідомив нам джерело в КМДА.

Примітно, що вже не перший раз з'являються чутки про намір замінити Кличко на Чернишова. До цього питання обговорювалося навесні 2021.

"Я з ним особисто не знайомий, тому важко оцінювати. Але знаю, що він досить успішно працював в Харкові, зараз займає посаду міністра у справах територіальних громад. Він як раз фахівець по роботі з місцевою владою і громадами. Про нього говорять, що він непоганий адміністратор і, що важливо, у нього є довіра з боку Офісу президента. Загалом, він реальна кандидатура на цю посаду, хоча раніше і називалися інші кандидати", – розповідає сайту" Сегодня " політолог Володимир Фесенко.

Чернишов може відмовитися. Чому?

У тому, що сам Чернишов захоче поміняти крісло міністра на посаду столичного градоначальника, політолог Фесенко сумнівається. Все-таки в бюрократичній ієрархії міністр стоїть вище за мера. Однак і значення столичного регіону не можна применшувати.

"Тут справа така. Якщо партія скаже "треба!", то комсомол, а в даному випадку, міністр відповість – "є!", – жартує Фесенко. – Насправді статус і вплив керівника КМДА не менш серйозні, ніж посаду міністра. Це шанс для Чернишова вийти під софіти і продемонструвати свої можливості, як керівника столичного рівня ".

Але експерт бачить і мінуси в цій ситуації. Без всякого сумніву, Кличко буде оскаржувати рішення про призначення нового голови КМДА, будь то Чернишов або хтось інший, в судах. І тому у нового глави адміністрації не буде можливості спокійно продемонструвати ефективне управління. І на остаточне рішення Чернишова може вплинути саме цей фактор.

Політолог Володимир Фесенко побоюється, що Чернишов відмовиться від призначення, тому що замість роботи йому доведеться постійно займатися розборками в судах. / Фото: Facebook

Що може оскаржити в суді Кличко

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Є протиріччя в законодавстві з стосовно того, хто саме керує Києвом.

У Києві є посада міського голови, тобто мера. Її займає Віталій Кличко. Ця посада виборна, тобто, президент не може нікого з неї зняти або призначити. Повноваження мера описані в Законі "Про столицю України – місто-герой Київ ". Однак є ще Конституція України, яка має перевагу над законами. З ст. 118 Конституції випливає, що в Києві повинен існувати такий орган, як Київська міська державна адміністрація. Її голови призначає президент за поданням Кабінету міністрів.

Одночасно в Конституції є застереження, що порядок місцевого самоврядування в Києві повинен бути визначений відповідними законами (ст. 133). А наведений вище закон – якраз такий собі, "відповідний". Тільки ось виходить, що Конституції він суперечить.

У 2003 році Конституційний суд України підтримав подання про те, що обраний киянами міський голова стає і головою КМДА ( справа про особливості здійснення виконавчої влади та місцевого самоврядування в місті Києві від 25 грудня 2003-го року).

Однак з тих пір в закон неодноразово вносилися зміни. Тому в суді можна довести, що справа КСУ 2003 року втратило силу. І оскільки зараз робота КСУ заблокована, то заново визначати відповідність "столичного" закону Конституції, він зможе нескоро.

З іншого боку, суд (неконституційності, який не працює – а будь-який інший) може визначати відповідність того чи іншого рішення саме законам України. Але не може визначати відповідність або невідповідність Конституції – це прерогатива КСУ. Відповідно, у Кличка в судах з'являється перевага, оскільки Закон про Київ цілком однозначно трактує ситуацію – на користь Кличка.

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Свого часу Рада внесла зміни до згаданого закону і відсторонила мера Києва Леоніда Черновецького з посади голови КМДА . Новим главою став Олександр Попов , Якого ніхто не обирав – його призначив Янукович. Проте, управління столицею фактично перейшло в його руки.

Але все лише тому, що Черновецький не боровся за свою роль. Він затих, а потім і зовсім виїхав з Києва.

Якщо Кличко почне судитися, то в розглядах можна загрузнути надовго. Ймовірно, це буде проблемою для нового глави КМДА.

В Конституції та законах є протиріччя з приводу того, хто саме повинен керувати столицею / Фото: Новини

Як можуть призначити нового главу КМДА

Для того, щоб призначити Чернишова на пост глави КМДА, потрібно, щоб його звільнили з посади міністра, а це може зробити тільки парламент.

Як повідомили нам наші джерела в мерії, парламент збереться на сесію 23 серпня. Але навряд чи там розглядатимуть кадрові питання. Відомо, що юристи Банкової зараз розробляють схему, по якій Чернишова можна звільнити з посади міністра і призначити главою КМДА, хоча б тимчасово. Чи вдасться їм це, стане відомо вже в найближчі дні.

Як можуть розвиватися події:

Варіант №1 . 23 серпня на засіданні Верховної ради Чернишова звільняють з поста міністра, і він може бути призначений головою КМДА після узгодження в Кабміні. Але наші джерела в оточенні мера запевняють, що таке навряд чи станеться. На сесії поки немає до розгляду кадрових питань.

. 23 серпня на засіданні Верховної ради Чернишова звільняють з поста міністра, і він може бути призначений головою КМДА після узгодження в Кабміні. Але наші джерела в оточенні мера запевняють, що таке навряд чи станеться. На сесії поки немає до розгляду кадрових питань. Варіант №2. На засіданні РНБО можуть прийняти рішення про те, що Чернишов буде суміщати посади міністра і глави КМДА. Втім, це юридично не зовсім вірно, Кабмін навряд чи схвалить таке призначення.

На засіданні РНБО можуть прийняти рішення про те, що Чернишов буде суміщати посади міністра і глави КМДА. Втім, це юридично не зовсім вірно, Кабмін навряд чи схвалить таке призначення. Варіант№3. Тимчасове затишшя. Питання про призначення нового голови КМДА зараз розглядати не будуть і почекають до чергової сесії парламенту, яка відбудеться у вересні. Що буде далі – залежить від політичних розкладів в країні.

Що ще відомо про Чернишова

/ Фото: ФБ Олексія Чернишова

Народився в Харкові 4 вересня 1977, де провів дитинство, шкільні роки, здобув вищу освіту.

З 1994 по 1999 рік – навчання в Харківському гуманітарному університеті "Народна українська академія" за спеціальністю "Економіка підприємства".

З 1996 по 2002 рік – за спеціальністю "Правознавство" навчався в Національному юридичному університеті ім. Ярослава Мудрого.

У 1999 році проходив професійний курс по стандартам міжнародного Інституту управління проектами.

Успішно займався бізнесом в IT галузі, а пізніше комерційною нерухомістю.

20 жовтня 2019 року Кабінет Міністрів погодив кандидатуру Олексія Чернишова на пост голови Київської обласної державної адміністрації.

Під керівництвом губернатора Чернишова був розроблений стратегічний план розвитку регіону, серед пріоритетних напрямків якого – децентралізація, розвиток інфраструктури Київської області.

На позачерговому засіданні Верховної Ради 4 березня 2020 року Чернишов увійшов до оновленого складу Кабінету Міністрів України.

У Петра Чернишова є сторінка у Фейсбуці . Ми побродили по ній, але ніяких цікавих деталей не знайшли. Лише офіціоз.

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В травні силові структури проводили обшуки у людей, близьких до мера Києва . Деяких з них підозрюють в корупції. Наприклад, за заявами офіційних осіб, одна з найближчих до Кличка осіб – Артур Палатний – підозрювався в розтраті 19,5 млн. грн.

Віталій Кличко неодноразово реагував на тиск з боку центральної влади. Він навіть одного разу заявив, що такого не було навіть при Януковичі.

Усі новини про можливу відставку Кличка – в спецтемі "Сегодня".