Влада
Меню
google news Читайте нас в Google News Змінити мову на: RU logo
🎉 Афіша на 24.08 - куди піти ⚡ Відставка Віталія Кличка 🇺🇦 День Незалежності України - 2021 💳 Фінансові рекорди світу та України
СЬОГОДНІ Влада Лідери

Натякнув на Закарпаття. Президент Угорщини заявив, що розуміє біль України через Крим

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
23 серпня, 14:38
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
За словами президента Угорщини, громадяни його країни страждали протягом багатьох століть, а зараз меншинам не дозволяють використовувати рідну мову
Президент Угорщини заговорив про нацменшини на "Кримській платформі". Колаж "Сьогодні"
Президент Угорщини заговорив про нацменшини на "Кримській платформі". Колаж "Сьогодні"

Президент Угорщини Янош Адер заявив, що розуміє, чому окупація Криму – чутлива і болюча рана для українців. Адже, за його словами, громадяни Угорщини зараз теж в складі нацменшин інших країн, ймовірно натякаючи на Закарпаття.

Реклама

Про це він заявив під час першого саміту Кримської платформи.

Президент зазначив, що у радянські часи угорці опинилися в складі інших країн, хоча не хотіли цього. Зараз вони є нацменшинами сусідніх держав.

"Угорці, які опинилися в складі меншин інших держав, страждали протягом багатьох століть, так як у них відібрали їхні школи, будинки, приймалися усі заходи, щоб вони не могли вивчати свою мову", – сказав він.

Реклама

Янош Адер підкреслив, що штрафи за вживання своєї рідної мови в іншій країні суперечить ідеалам демократії.

"Я думаю, що з пам'яттю угорців, які втратили свої життя і пам'яттю трагедії Тріанонського договору, ми можемо сказати, що знаємо напевно, чому анексія Криму – така чутлива і болюча рана для українців", – додав глава Угорщини.

Що таке Тріанонський договір?

4-го червня 1920-го року Угорщина, всупереч протестам, підписала Тріанонський мирний договір, за яким країна позбулася 72% території і 64% населення, у тому числі 3 мільйонів етнічних угорців. Тріанонський договір входить у число документів, якими було оформлено закінчення Першої світової війни.

При активній підтримці нацистської Німеччини Тріанонський договір переглянули в 1938-1940 роках, тоді країна повернула собі частину земель, у тому числі південь Словаччини та закарпатську Україну.

Однак після Другої світової війни Віденські арбітражі були оголошені юридично нікчемними і Угорщина знову існує в межах, визначених Тріанонським договором. Зараз за їх межами залишаються значні національні угорські меншини:

  • секеї в Румунії;
  • угорці Словаччини, Австрії;
  • Воєводини;
  • угорці в Україні.
Реклама

Зазначимо, зараз в Україні розробляється законопроєкт про національні спільноти – щоб національні меншини були повністю захищені.

Крім того, в Україні вже прийнято закон про корінні народи. Депутати визначили, які народи в Україні корінні і які вони отримають права і можливості.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Segodnya.ua в telegram-канале Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Влада
Показати ще
Влада
Дашборд
У тренді
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

23 серпня 1991. Прийнято указ про заборону діяльності КПРС, жовто-синій прапор принесли до Верховної Ради…

Зануритись у той день
Опитування
Курс валют
Курс долара на вихідні
Дізнатися
COVID-19 в Україні
610 випадків за добу
Докладніше
Влада
До зустрічі залишилося
дній
годин
хвилин
секунд
Візит Зеленського до Байдена у Вашингтон
Докладніше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Опитування
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Наші соцмережі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти