Натякнув на Закарпаття. Президент Угорщини заявив, що розуміє біль України через Крим

За словами президента Угорщини, громадяни його країни страждали протягом багатьох століть, а зараз меншинам не дозволяють використовувати рідну мову

Президент Угорщини заговорив про нацменшини на "Кримській платформі". Колаж "Сьогодні"

Президент Угорщини Янош Адер заявив, що розуміє, чому окупація Криму – чутлива і болюча рана для українців. Адже, за його словами, громадяни Угорщини зараз теж в складі нацменшин інших країн, ймовірно натякаючи на Закарпаття.

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Про це він заявив під час першого саміту Кримської платформи.

Президент зазначив, що у радянські часи угорці опинилися в складі інших країн, хоча не хотіли цього. Зараз вони є нацменшинами сусідніх держав.

"Угорці, які опинилися в складі меншин інших держав, страждали протягом багатьох століть, так як у них відібрали їхні школи, будинки, приймалися усі заходи, щоб вони не могли вивчати свою мову", – сказав він.

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Янош Адер підкреслив, що штрафи за вживання своєї рідної мови в іншій країні суперечить ідеалам демократії.

"Я думаю, що з пам'яттю угорців, які втратили свої життя і пам'яттю трагедії Тріанонського договору, ми можемо сказати, що знаємо напевно, чому анексія Криму – така чутлива і болюча рана для українців", – додав глава Угорщини.

Що таке Тріанонський договір?

4-го червня 1920-го року Угорщина, всупереч протестам, підписала Тріанонський мирний договір, за яким країна позбулася 72% території і 64% населення, у тому числі 3 мільйонів етнічних угорців. Тріанонський договір входить у число документів, якими було оформлено закінчення Першої світової війни.

При активній підтримці нацистської Німеччини Тріанонський договір переглянули в 1938-1940 роках, тоді країна повернула собі частину земель, у тому числі південь Словаччини та закарпатську Україну.

Однак після Другої світової війни Віденські арбітражі були оголошені юридично нікчемними і Угорщина знову існує в межах, визначених Тріанонським договором. Зараз за їх межами залишаються значні національні угорські меншини:

секеї в Румунії;

угорці Словаччини, Австрії;

Воєводини;

угорці в Україні.

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Зазначимо, зараз в Україні розробляється законопроєкт про національні спільноти – щоб національні меншини були повністю захищені.

Крім того, в Україні вже прийнято закон про корінні народи. Депутати визначили, які народи в Україні корінні і які вони отримають права і можливості.