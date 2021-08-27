Міст через Дністер та енергетика: про що Зеленський говорив із Санду

Сьогодні президент України зустрівся з президенткою Молдови у Кишиневі

Зустріч Зеленського і Санду. Фото Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський сьогодні зустрівся із молдовською колегою Маєю Санду – лідери держав обговорили ряд важливих питань розвитку двосторонніх відносин.

"Велика честь бути сьогодні тут. Для нас дуже важливі теплі, історичні, дружні, сусідські відносини з Молдовою. Відносини України та Молдови мають величезний потенціал, і сьогодні нам треба максимально сконцентрувати зусилля для його використання", – зазначив Зеленський.

Головними темами розмови президентів стали:

перспективи торговельно-економічної співпраці;

реалізація інфраструктурних проектів;

будівництво мостового переходу через Дністер на українсько-молдовському кордоні;

повернення українських енергетичних компаній на молдовський ринок;

співпраця у форматі "Асоційованого тріо" для поглиблення політичної асоціації та економічної інтеграції з ЄС.

"Як і раніше, Україна та Молдова взаємно підтримують суверенітет і територіальну цілісність одна одної в міжнародно визнаних кордонах. Ваша особиста участь у саміті Кримської платформи ще раз підтвердила цю позицію та продемонструвала наші спільні прагнення протистояти зовнішньому тиску", – наголосив президент України.

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Як відомо, літак Зеленського не зміг з першого разу приземлитись у Молдові – над Кишиневом був сильний туман. Літак розгорнули назад до України.

Вже найближчими днями Зеленський здійснить ще один надважливий візит – до США. За зустріччю із Байденом стежитиме канал "Україна 24" у спецефірі "Американський прийом".