Міністри енергетики України, США та Німеччини в Києві обговорили загрози від запуску "СП – 2" і питання Криму

Міністри також обговорили декларацію, укладену між США і Німеччиною кілька тижнів тому

Лідери іноземних делегацій в Києві. Фото: колаж "Сьогодні"

Міністри енергетики України, Сполучених Штатів та Федеративної Республіки Німеччини провели зустріч в Києві, в ході якої обговорювалися загрози від запуску російського газопроводу "Північний потік – 2" для України і були обговорені питання забезпечення транзиту газу через Україну, а також гарантії безпеки для збереження нашою країною транзитного потенціалу.

Реклама

Про це повідомляє прес служба президента України.

"Ми не можемо дозволити Російській Федерації використовувати газ як зброю. Ми досить детально обговорили важливість забезпечення безпеки поставок газу, транзиту газу і ті кроки, які забезпечать гарантії для України щодо збереження транзитного потенціалу", – розповів міністр енергетики України Герман Галущенко.

Він зазначив, що окремо міністри обговорили застосування Третього енергетичного пакета і питання посилення монополії російського "Газпрому" на європейському ринку, а також синхронізацію енергосистем України і країн Європейського Союзу.

Саміт в Києві. Фото: прес-служба Президента України

Реклама

"Зі свого боку міністр економіки і енергетики Німеччини Петер Альтмаєр зауважив, що це була хороша і змістовна дискусія, під час якої йшлося про постачання газу в країни Європи і забезпеченні безпеки його транзиту через Україну", – йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що міністри також обговорили декларацію, укладену між США і Німеччиною з цього питання кілька тижнів тому.

"Ми також підтримуємо "зелений" курс України. Плануємо продовжувати тісну співпрацю з синхронізації енергетичних систем України і ЄС, щоб грати позитивну конструктивну роль у всіх питаннях, які важливі для України в цій сфері", – підкреслив Альтмаєр.

За його словами, багато німецьких компаній готові інвестувати у виробництво "зеленого" водню в Україні, що буде позитивно позначатися на декарбонізації економіки країни.

Загрози "Північного потоку – 2"

Реклама

Галущенко також акцентував, що сторони детально обговорили питання застосування Третього енергопакету стосовно "СП-2" і усунення монополії "Газпрому" в постачаннях газу, а також "цілий ряд кроків, які дійсно можна зробити з точки зору реальних гарантій для України щодо збереження транзиту".

Іноземні делегації в Києві. Фото: прес служба президента України

"І ключове в цьому як раз – це енергобезпека як України, так і країн Європи", – підкреслив міністр.

Також, за його словами, окремо міністри обговорили синхронізацію енергосистеми України з європейською.

"Ми відзначили, що це є важливим для України з точки зору декарбонізації тих процесів, які ми сьогодні маємо намір реалізовувати з точки зору трансформації енергетики", – вказав Галущенко.

Не дозволимо перетворити Крим в сліпу пляму на карті

Реклама

Міністр економіки і енергетики Німеччини Петер Альтмайер заявив, що Німеччина не дозволить перетворити Крим в сліпу пляму на карті.

"Німеччина не визнала і не визнаватиме незаконну анексію Криму Росією. Німеччина виходить з територіальної цілісності, суверенітету. Ми розуміємо, що анексія створила велику проблему в регіоні, саме тому ЄС ввів санкції і пролонгував їх багаторазово. Саме продовження цих дій і є обґрунтуванням продовження санкцій", – сказав Альтмайер.

Володимир Зеленський очолив саміт. Фото: прес-служба президента України

Він підкреслив, що анексія Криму є наругою над верховенством права.

"Ми бачимо, які загрози це несе, зокрема, кримським татарам та іншим жителям. Ми не дозволимо перетворити Крим в сліпу пляму на карті. Ми абсолютно разом з Україною, разом з нею, і ми разом засуджуємо цю анексію, і ми закликаємо до нових переговорів, до відновлення державних кордонів" , – додав Альтмайер.

Міністр висловив надію на продовження зусиль щодо співпраці з Україною в рамках декарбонізації, боротьби зі змінами клімату, енергоефективності, забезпечення надійних енергопостачань.

"Хочемо заявити, що транзит газу через Україну буде тривати і після 2024 року", – додав Альтмайер.

Що таке Кримська платформа?

Влітку 2020 року президент України Володимир Зеленський почав шукати формат переговорної майданчики по деокупації півострова. В результаті МЗС розробив концепцію Кримської платформи.

На міжнародному рівні про майбутню ініціативу Зеленський заявив під час Генасамблеї ООН у вересні 2020-го. І запросив "наших друзів" до участі в створенні платформи з метою "спільних дій щодо захисту прав кримчан і деокупацію півострова".

Після цього український МЗС під час кожної міжнародної зустрічі почав запрошувати країни приєднатися до платформи. За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, у майбутньої платформи п'ять пріоритетів:

Безпека, включно зі свободою мореплавства; Забезпечення ефективності санкцій проти РФ; Захист прав людини і міжнародного гуманітарного права; Захист освітніх, культурних і релігійних прав; Подолання негативного впливу окупації Криму на економіку і навколишнє середовище.

Нагадаємо, раніше Кулеба говорив, що Росія кожен день працює над тим, щоб перешкодити "Кримській платформі".