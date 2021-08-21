Найкращий подарунок до 30-річчя Незалежності України. Данілов відреагував на санкції Кремля

Секретар РНБО пообіцяв і далі відстоювати національні інтереси України

Секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу / Фото: пресслужба / Фото: Офис Президента Украины

Секретар РНБО Олексій Данілов назвав санкції, які Росія ввела стосовно нього, найкращою оцінкою роботи у відстоюванні національних інтересів України.

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Про це він написав в Facebook.

"Найкращий подарунок до 30-річчя Незалежності України. Кремль ввів санкції стосовно секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Вважаю це найвищою нагородою і найкращою оцінкою нашої спільної роботи у відстоюванні національних інтересів нашої держави", – вважає Данілов.

Більше того, він пообіцяв і далі працювати в цьому дусі – відстоювати інтереси України і протистояти російській агресії.

"Обіцяю виправдати "високу довіру" і зробити ще більше на посаді секретаря Радбезу, щоб раз і назавжди зняти питання про будь-яку присутність "русского мира "і його агентів впливу в українському житті – як кажуть в народі," щоб і духу не було", – написав він.

Російські санкції

22 жовтня 2018 року президент РФ Володимир Путін підписав указ "Про застосування спеціальних економічних заходів у зв'язку з недружніми діями України стосовно громадян і юридичних осіб РФ". Кабміну було доручено визначити переліки українців, стосовно яких застосовуються спеціальні економічні заходи, в тому числі блокування рахунків, цінних паперів і майна на території Росії і заборона на перерахування коштів та виведення капіталу з РФ. В останній раз список розширювався в грудні 2020 року. Новий список затвердив прем'єр-міністр Михайло Мішустін.

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