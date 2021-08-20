Кремль приховав скандальний факт розмови Макрона з Путіним. Про що вони говорили

Французький президент просив звільнити Навального з в'язниці

/ Фото: REUTERS

У медіа розгорівся скандал навколо телефонних переговорів президента Франції Еммануеля Макрона з президентом Росії Володимиром Путіним, які відбулися 19 серпня.

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Напередодні офіційного візиту канцлерки Німеччини Ангели Меркель до Росії, президент РФ зідзвонився зі своїм французьким колегою. За офіційною версією Кремля, очільники держав обговорили ситуацію на Донбасі, повідомляє сайт "Медуза".

У розмові з Макрона Путін, звичайно ж, заперечував факт причетності РФ до війни на Сході України і звинувачував Київ у "цілеспрямованому загостренні ситуації на лінії зіткнення".

Водночас, за інформацією Єлисейського палацу, під час півторагодинних переговорів президент Франції порушував питання звільнення російського опозиціонера Олексія Навального, який в лютому цього року був засуджений до 3,5-річного терміну ув'язнення, і вибори до Держдуми Росії.

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Макрон закликав російського президента звільнити Навального "відповідно до рішення Європейського суду з прав людини". Також очільник Французької республіки висловив надію на те, що призначені на вересень вибори в Держдуму відбудуться згідно з критеріями ОБСЄ.

Разом з тим, у повідомленні Кремля про телефонну розмову Путіна і Макрона не згадується про те, щоб керівники обох держав обговорювали ці теми.

Зазначимо, що рівно рік тому, 20 серпня 2021 року Олексій Навальний був отруєний бойовим отрутою "Новачок". У цьому інциденті опозиціонер звинувачував безпосередньо президента РФ.

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