"Київ залишився мирним містом": Кучма попрощався з Омельченком

Кияни прощаються з колишнім градоначальником, який зробив великий внесок у розвиток столиці

Так Омельченко (ліворуч) та Кучма обговорювали справи столиці. Фото: facebook.com/darka.olifer

Другий президент України (1994 – 2005) Леонід Кучма вважає, що колишній мер Києва Олександр Омельченко, який помер напередодні, сильно вплинув на розвиток столиці.

Про це в Facebook написала його речниця Дарка Оліфер.

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Він вважає, що внесок Омельченка у затвердження суверенної України неможливо переоцінити, а на посаді мера Києва він зробив усе, щоб старовинне та прекрасне місто стало справжньою столицею молодої держави.

"Дороги, інфраструктурні споруди, школи, станції метро. Місто стає відкритим для всіх, хто готовий працювати, зростати, рухатися вперед. Та найголовніше – це внесок Олександра Омельченка у повернення найбільших святинь українського народу. З-поміж усієї нашої спільної роботи нині насамперед думаю про відновлення Свято-Михайлівського Золотоверхого Собору та Успенського собору Києво-Печерської Лаври. Ми разом працювали над організацією державного візиту глави Ватикану та Римсько-Католицької церкви Іоанна Павла ІІ до України. Завдяки сприянню Олександра Олександровича зведено Патріарший собор Воскресіння Христового, який став головним храмом для греко-католиків", – каже Кучма.

Другий президент також нагадав, що під час Помаранчевої Революції у 2004 році Омельченко зробив усе, щоб "Київ залишився мирним містом", завжди був на боці правди, відповідальності та професіоналізму.

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"Згадую, як ми спілкувалися на параді з нагоди 30-річчя Незалежності України. Весь світ бачив, яким самобутнім є середмістя нашої столиці. Олександр Омельченко зробив його таким. Він до кінця віддав себе роботі на благо суспільства. Якщо хтось зможе – нехай зробить краще. Ми з вами втратили друга та соратника. Нехай його душа спочиває з миром. Вічна і світла пам’ять", – сказав Кучма.

Смерть Олександра Омельченка