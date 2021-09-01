"Ваша дружина – американка". Катерина Ющенко сьогодні відзначає ювілей

Колишня перша леді України Катерина Ющенко сьогодні відзначає 60-річний ювілей. З цією датою публічно її привітав третій президент України Віктор Ющенко.
"Наймиліша, ніжна, добра, красива і мудра – це моя дружина. Сьогодні найчудовіший день – у моєї коханої дружини день народження. Щиро пишаюся тим, що багато років йду рука об руку з чарівною, ніжною, прекрасною леді – мамою наших дітей. Я від щирого серця вітаю тебе з таким чудовим святом. Нехай моя любов буде оберегом для тебе. А надія, віра і любов будуть супутниками твоєму житті", – написав Віктор Ющенко у своєму привітанні.
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Колишній політик побажав здоров'я, прихильності долі та всіляких гараздів. А що Віктор Андрійович приготував в подарунок, він не повідомив.
Біографія Катерини Ющенко
- Катерина Михайлівна (в дівоцтві Чумаченко) народилася 1961 року в Чикаго в родині українців, які опинилися в Німеччині під час Другої світової війни.
- У віці 14 років Катерина вступила до Спілки української молоді.
- 1982 року закінчила Джорджтаунський університет за спеціальністю "міжнародна економіка".
- Після закінчення університету працювала директором Української національної інформаційної служби Вашингтонського бюро Українського Комітету Американського Конгресу.
- З 1986 року працювала асистентом у заступника держсекретаря з питань прав людини і гуманітарних справ. Була заступником голови Офісу громадських зв'язків Білого дому, працювала в Міністерстві фінансів США і Конгресі США.
- Велика родина Віктора і Катерини Ющенко
- 1993 року вона познайомилася на той час з головою Нацбанку України Віктором Ющенком.
- Через п'ять років, в січні 1998 року, Катерина вийшла заміж за Віктора Ющенка.
- У родині троє дітей – Софія-Вікторія (народилася 1999 року), Христина (2000 року) і Тарас (2004 року народження).
- З 2005 по 2010 рік була першою леді України.