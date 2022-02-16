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Гройсман – Путіну: Жодне голосування чи закон від Держдуми не дає вам права взяти те, що належить українському народу

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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16 лютого, 14:39
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Україна сьогодні сильніша, ніж колись, не боїться кремлівських хитрощів і готова дати відсіч, підкреслив політик у своєму зверненні
/ Фото: Кабинет министров Украины

Будь-яке голосування або жоден закон, проголосований у Державній Думі Російської Федерації, не дає права Кремлю і його очільнику Володимиру Путіну торкатися територій і власності, що належить українському народу. Про це у своєму зверненні сказав лідер політичної партії "Українська Стратегія" Володимир Гройсман.

За словами політика, голосування в "кишеньковому" парламенті не створює для Путіна легітимності.

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"Всі розуміють, що це ваша ручна Дума, а це ще одна безглузда спроба приховати свої справжні наміри: вкрасти і забрати те, що не ваше, а належить українському народу! – сказав Гройсман. – Як і Сталін у минулому, ви зробите все, щоб вкрасти ресурси України, експлуатувати та вбивати наш народ. Вами керує жадібність. Ми, українці, захищаємо свій дім, свої родини, наше майбутнє. Тому ви ніколи не переможете!"

Лідер "УСГ" наголосив: Україна сьогодні сильніша, ніж колись, не боїться кремлівських хитрощів і готова дати відсіч. І це не змінюють ані політичні чвари всередині країни між українськими політиками, ані картинка, яку показує російське телебачення.

"Серед українського народу велика згуртованість. Українська армія стоїть разом і ніколи не здасться. З кожним днем до Збройних сил територіальної оборони приєднується все більше людей, які готові захищати свій дім. Соціологія засвідчує, що ваші погрози тільки збільшують готовність українців до активного опору, в тому числі зі зброєю в руках, – зазначив Гройсман. – З кожним днем Україна стає все більш згуртованою та міцнішою. І Україна не одна, вона має підтримку своїх союзників, з демократичного світу, який ви як авторитарний правитель ненавидите".

Як стверджує Гройсман, будь-яка ескалація та загроза проти України – це загроза всьому демократичному світу. І зараз ми всі боремося за наше спільне майбутнє, майбутнє України.

"І ви не зможете нас зламати... Ми залишимося сильними, згуртованими і ми переможемо", – резюмував лідер "Української Стратегії Гройсмана".

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