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Гройсман: Президентська республіка приведе Україну до авторитаризму

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
27 жовтня, 11:48
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Гройсман не хоче президентської республіки. Колаж "Сьогодні"
Гройсман не хоче президентської республіки. Колаж "Сьогодні"

Будь-які закиди та спроби перетворити Україну з парламентсько-президентської республіки на жорстко президентську – неприпустимі та ведуть країну до авторитаризму та узурпації влади.

Таку думку в ефірі телеканалу Україна 24 висловив лідер політичної партії "Українська Стратегія" Володимир Гройсман.

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За словами політика, влада сьогодні не думає про соціальні питання, про боротьбу з ковідом, про економіку. Водночас намагається набратися додаткових повноважень, і це за умов, коли є монобільшість у парламенті, моноуряд та правоохоронні органи.

"Забезпечте соціальну, економічну, екологічну, біологічну безпеку, а не пробуйте натягнути на себе більше повноважень", – сказав Володимир Гройсман.

Він також прокоментував практику ухвалення урядових рішень в Офісі президента та активного використання механізму санкцій РНБО. На переконання Гройсмана, це підміна понять і інституцій, а не реальні кроки оновлення країни.

"Потрібні верховенство права і ефективна судова система. Влада має мандат від людей установлювати це, але третій рік нічого не робиться", – підкреслив політик.

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Парламентсько-президентська республіка

  • Дискусії про перехід від парламентсько-президентської до парламентської республіки (або навпаки – до президентсько-парламентської) в Україні тривають із часів Леоніда Кучми й активізуються зазвичай під час виборів президента.
  • Парламентсько-президентська республіка, така як Україна, передбачає обрання президента народом (на відміну від парламентської, де цим займається, власне, парламент). Президент має право розпустити парламент, а парламент – усунути президента в порядку імпічменту. Парламент і президент мають право законодавчої ініціативи, а останній – ще й право вето. Уряд несе відповідальність тільки перед парламентом тощо.

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