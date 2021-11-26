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Гройсман: МВФ змусив владу виконувати обіцянки українцям

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
26 листопада, 11:35
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Політик поділився своєю думкою про співпрацю з МВФ
Володимир Гройсман. Фото: колаж "Сьогодні"
Володимир Гройсман. Фото: колаж "Сьогодні"

Ключовий кредитор України – Міжнародний валютний фонд зараз змушує владу робити те, що вона обіцяла українцям протягом останніх двох років – від питань енергетики до порятунку від COVID-19.

Про це в ефірі Україна 24 сказав лідер політичної партії "Українська Стратегія" Володимир Гройсман.

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"Я подивився на Меморандум із МВФ, і виглядає все дивно. Усе, що влада пообіцяла людям і не зробила, в певній частині сам Міжнародний валютний фонд вимагає виконати. Тобто тільки під тиском МВФ побачили, що треба розв'язувати проблеми з субсидіями, боргами. Хоча на кожному ефірі ми про це говоримо", – зазначив він.

За словами Гройсмана, навіть щеплення від коронавірусу є пунктом Меморандуму співпраці з МВФ.

"Вже МВФ змушує захистити громадян. Це принизливо для влади! Ось вам реальність життя! Влітку Україна, як всі країни, отримала майже 3 млрд дол., як подарунок від МВФ для подолання наслідків КОВІДу. Гроші мали витратити на підтримку людей, підтримку підприємців і медицини. Хтось ці гроші отримав?… При такому рівні підготовки влади і бардаку управління – владу треба переобирати і приводити людей з досвідом і компетенцією", – сказав політик.

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