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Гройсман: Мотивувати до щеплення проти COVID-19 потрібно навіть тих, хто купив підроблений сертифікат

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
9 листопада, 21:36
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Політик переконаний, що наразі будь-який метод заохочення працюватиме
Лідер політичної партії "Українська Стратегія" Володимир Гройсман. Фото: facebook.com/volodymyrgroysman
Лідер політичної партії "Українська Стратегія" Володимир Гройсман. Фото: facebook.com/volodymyrgroysman

Ключовою метою влади сьогодні має стати збереження життя українців та запровадження комплексу мотиваційних заходів – зокрема щодо тих, хто помилився та з різних причин придбав підроблений сертифікат про вакцинацію проти COVID-19.

Про це заявив експрем'єр-міністр України, лідер політичної партії "Українська Стратегія" Володимир Гройсман в ефірі телеканалу Україна 24.

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За його словами, щотижня Україна втрачає "невелике містечко", щодня – "стадіон", а вакцинація – єдина протидія цим втратам. Саме тому доступ до щеплення мають отримати всі охочі.

"Кожна людина має право на помилку. Придбала вона підробку. Але завдання яке? Врятувати життя! Саме тому людина має отримати право прийти до лікаря, повідомити про підроблений сертифікат і щепитися. А поліція вже нехай далі перевіряє (походження документів. – Ред.)", – сказав Гройсман.

На його переконання, в умовах, коли вакцинацію в країні фактично провалено, а влада втратила час для закупівлі вакцин та проведення якісної роз'яснювальної роботи, будь-який метод заохочення – працює.

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"Не потрібно людей поділяти – хто вакцинувався, хто ні. Людям потрібно давати мотивацію до захисту, навіть кошти – це точно підвищить кількість вакцинованих. А далі – кисень у лікарні, відновлення ритмічності фінансування закладів охорони здоров'я, надання безкоштовних пакетів протиковідного лікування для людей, які хворіють удома", – наголосив політик.

Окремо він відзначив організацію тестування на коронавірус у школах та закладах вищої та професійної освіти.

"Вони (освітні установи. – Ред.) закриваються, у нас буде провал в якості освіти. Можна ж зробити змішані форми навчання, а в школах вживати заходів щодо виявлення ковіду. Йдеться про тестування! Це невеликі кошти. Ми витрачаємо мільярди на лікування і втрачаємо людей", – резюмував експрем'єр.

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Ситуація із вакцинацією в Україні

  • За 8 листопада 240 440 осіб були вакциновані проти COVID-19. Одну дозу отримали 140 439 людей, повністю імунізовані – 100 001 особа.
  • З початку вакцинальної кампанії щеплено 11 546 723 особи, з них отримали одну дозу – 11 546 721 особа, повністю імунізовано та отримали дві дози – 8 038 054 особи (з них дві особи отримали одну дозу за кордоном).
  • Усього проведено 19 584 775 щеплень. 91,1% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.

Також нагадаємо, Гройсман запропонував платити українцям за вакцинацію.

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