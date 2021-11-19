Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚡ Анатомія "Вагнергейту" 💸 Тисяча Зеленського 💡 Велике оновлення мереж 🇪🇺 Білорусь - ЄC: криза з мігрантами
СЬОГОДНІ Влада Лідери

Гройсман: Чинна влада скоро повернеться до "Ліги сміху"

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
19 листопада, 09:56
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Жарти слуг народу над Україною не смішні, а іноді й трагічні, вважає політик
Гройсман попередив владу про наслідки. Колаж "Сьогодні"
Гройсман попередив владу про наслідки. Колаж "Сьогодні"

Чинна влада, яка активно розкладає політиків на різні "політичні ліги", сама заслуговує на єдине місце – у "Лізі сміху". Щоправда, трагізм ситуації у тому, що влада над країною сміється, а країна тим часом зривається у прірву. Про це в ефірі "Народ проти" з Наташею Влащенко на телеканалі Україна 24 сказав лідер політичної партії "Українська стратегія" Володимир Гройсман.

За його словами, сьогодні кожен українець приходить додому, йому треба увімкнути світло, бажано, щоб в квартирі було тепло. Але тут і там чуємо про вимкнення електрики. Для промисловості газ здорожчав втричі. І ніхто не думає про те, скільки коштують і коштуватимуть продукти харчування.

"Владу не турбують питання підвищення зарплат і пенсій. У нас біда в країні, а влада робить вигляд, що нічого не відбувається… Мінімальна зарплата має бути 8 тис. грн, або 10 тис. грн. Але гроші розкладають на свої "хотєлки"". Я не один в країні, хто не розуміє думок чинної влади. Вони розказують, хто і в якій політичній "лізі", але хто в якій лізі, і хто буде чемпіоном – вирішують українці! "Слугам народу" треба думати не про те, кого в яку лігу записувати, а як збирати "манатки" і повертатися у "Лігу сміху". Хоча так, як вони жартують з України – ці жарти не смішні, а сумні, а подекуди і трагічні", – сказав Володимир Гройсман.

Останні заяви Гройсмана

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні в розділі "Влада"
Влада
Наші автори
Богдан Приходько "Буде не просто нова світова війна": що чекає на Росію при зіткненні із Заходом Богдан Приходько · Провідний редактор розділу Влада
Богдан Амінов "Можуть накрити": Лукашенко попросив у Путіна ракети, які дістають до Києва та Варшави Богдан Амінов · Керівник проекту "Влада" Сьогодні
Анна Ткаченко Згадати молодість: як народні депутати виглядали у студентські роки Анна Ткаченко · провідний редактор розділу "Влада"
Дивитися всіх авторів
Всі новини
Всі новини
Показати ще
РЕЙТИНГИ
Хто стане наступним президентом?
з'явилися нові кандидати
Дивиться усі прізвища!
Опитування SOCIS, 6 листопада 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
21,8%
2
Порошенко Порошенко
14,5%
3
Бойко Бойко
11%
4
Тимошенко Тимошенко
10,8%
5
Разумков Разумков
8,8%
6
Мураєв Мураєв
6,4%
7
Смешко Смешко
6,2%
8
Гройсман Гройсман
5,7%
9
Ляшко Ляшко
4%
10
Садовий Садовий
2,6%
Аналіз ситуації
Вак-цинізм у Раді
Боротьба депутатів з COVID-19: хто перемагає?
Дізнатися!
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

19 листопада 1991. Президент Азербайджану Аяз Муталібов прибув до Києва і провів переговори з головою Верховної Ради України Леонідом Кравчуком…

Зануритись у той день
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.44

Російський рубль (₽)

0.3614

Євро (€)

29.97

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Короновірус за тиждень

124 481

захворіло за тиждень в Україні

-15%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти