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Фонд "Відкрий Україну" з початку війни передав допомоги українцям на майже 24 млн грн

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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7 квітня, 14:00
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ЗСУ доставлено озброєння та обладнання, мирним жителям – сотні тонн продуктів та вода
/ Фото: Колаж: Сьогодні, Facebook / Фонд "Відкрий Україну"

Із початку війни Фонд Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" доправив допомоги на близько 24 млн грн. Більш ніж половина цієї суми пішла на озброєння, засоби захисту та обладнання для українських захисників.

Зокрема повідомляється, що українським військовим були направлені:

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  • озброєння;
  • бронежилети;
  • каски;
  • тепловізори;
  • оптичні приціли;
  • аптечки;
  • сумки для магазинів.

Крім того 4,05 млн грн було перераховано на рахунок ЗСУ в НБУ.

Фонд Арсенія Яценюка також надає допомогу населенню. До постраждалих від російського вторгнення регіонів (Київ і область, Харків і область, Миколаїв і область) доправлено:

  • 154 тонн борошна;
  • понад 95 тонн води;
  • 12 тонн тушкованки;
  • 12 тонн крупи;
  • 11 тонн консервів;
  • 10 тонн квасолі тушкованої;
  • 8,36 тонн м’ясо-ковбасних виробів;
  • 7 тонн засобів особистої гігієни, дитячого харчування, медикаментів та корму для домашніх тварин;
  • 5 тонн яблук.

Крім того 4,43 млн грн передано на допомогу лікарням через Українську Греко-Католицьку Церкву, 1,48 складає допомога лікарням та військовим через Український Католицький Університет.

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Фонд організував також логістичну допомогу для передачі понад 100 тонн гуманітарного вантажу до українських міст з Албанії та Греції.

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