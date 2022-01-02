Європейський конгрес українців: Справа Порошенка загрожує Україні великими проблемами

Поки Росія погрожує великою війною, в Україні не повинно бути внутрішніх розбірок

Українці у Європі попередили на рахунок Порошенка. Колаж "Сьогодні"

Європейський конгрес українців висловив стурбованість у зв'язку з відкриттям кримінального провадження стосовно п'ятого президента України Петра Порошенка.

Документ оприлюднив голова Спілки українців у Португалії, регіональний віцепрезидент ЄКУ у країнах Південної та Західної Європи Павло Садоха.

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В організації зазначили, що справу проти Порошенка відкрили у тривожний час і вона має ознаки вибіркового правосуддя.

"Над українською державою нависла реальна загроза широкомасштабного військового вторгнення Росії, тому потрібна консолідація всіх політичних сил та суспільства. Через нарощування військової могутності Росії на українсько-російському кордоні Україна і процеси, що відбуваються навколо неї, знаходяться у сфері пильної уваги світових політиків та міжнародної спільноти", – йдеться у документі.

ЄКУ попереджає, що пред'явлення підозри впливовому опозиційному політику у державній зраді може призвести до серйозної дестабілізації ситуації в Україні та підриву до неї довіри закордонних партнерів. Більше того, ситуація може негативно вплинути на підтримку України у протидії російській агресії з боку міжнародної спільноти.

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"Європейський конгрес українців є незалежною та неполітичною громадською організацією, яка закликає владу та всі політичні сили в Україні утриматися від внутрішніх конфліктів для збереження незалежної та демократичної України", – йдеться у заяві.

Підозра п'ятому президентові