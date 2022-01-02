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Європейський конгрес українців: Справа Порошенка загрожує Україні великими проблемами

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
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2 січня, 15:28
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Поки Росія погрожує великою війною, в Україні не повинно бути внутрішніх розбірок
Українці у Європі попередили на рахунок Порошенка. Колаж "Сьогодні"
Українці у Європі попередили на рахунок Порошенка. Колаж "Сьогодні"

Європейський конгрес українців висловив стурбованість у зв'язку з відкриттям кримінального провадження стосовно п'ятого президента України Петра Порошенка.

Документ оприлюднив голова Спілки українців у Португалії, регіональний віцепрезидент ЄКУ у країнах Південної та Західної Європи Павло Садоха.

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В організації зазначили, що справу проти Порошенка відкрили у тривожний час і вона має ознаки вибіркового правосуддя.

"Над українською державою нависла реальна загроза широкомасштабного військового вторгнення Росії, тому потрібна консолідація всіх політичних сил та суспільства. Через нарощування військової могутності Росії на українсько-російському кордоні Україна і процеси, що відбуваються навколо неї, знаходяться у сфері пильної уваги світових політиків та міжнародної спільноти", – йдеться у документі.

ЄКУ попереджає, що пред'явлення підозри впливовому опозиційному політику у державній зраді може призвести до серйозної дестабілізації ситуації в Україні та підриву до неї довіри закордонних партнерів. Більше того, ситуація може негативно вплинути на підтримку України у протидії російській агресії з боку міжнародної спільноти.

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"Європейський конгрес українців є незалежною та неполітичною громадською організацією, яка закликає владу та всі політичні сили в Україні утриматися від внутрішніх конфліктів для збереження незалежної та демократичної України", – йдеться у заяві.

Підозра п'ятому президентові

  • 20 грудня стало відомо, що Петру Порошенку оголосили про підозру. Не останню роль у цьому відіграли "плівки Медведчука". Йому закидають державну зраду та сприяння діяльності терористичних організацій т. зв. "ДНР" та "ЛНР". За версією слідства, п'ятого президента підозрюють в участі у злочинній схемі постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень. На думку слідства, своїми діями фігуранти провадження поставили енергетичну сферу країни у залежність від Росії та терористичних організацій.
  • Сам Порошенко 21 грудня записав відео, в якому озвучив терміни свого повернення до України. Наразі він перебуває у Варшаві (Польща), де зустрічається з польськими та європейськими політиками.
  • Печерський районний суд Києва дозволив затримати Порошенка, як тільки він повернеться до України, для примусової доставки до суду, де йому обиратимуть запобіжний захід.
  • 29 грудня у партії Порошенка пройшли обшуки. Керівник центрального штабу "ЄС" Олександр Турчинов розповів, що й у кого шукали силовики.

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