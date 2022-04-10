Джонсон показав, як добирався на зустріч з Зеленським: "Я фантастичним потягом "Укрзалізниці" (відео)

9 квітня стало відомо про візит прем’єр-міністра Великої Британії. Офіційно цю поїздку не анонсували

Джонсон подякував працівникам "Укрзалізниці" / Колаж "Сьогодні"

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон приїхав на переговори з президентом України Володимиром Зеленськимпоїздом "Укрзалізниці". Також він записав звернення до українських залізничників, у якому подякував їм за роботу.

Про це повідомляє Укрзалізниця.

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"Я на борту фантастичного поїзда "Укрзалізниці" до Києва з Польщі. Просто хотів висловити вам величезне спасибі – всій команді залізничників – за те, що ви робите. Я чув, що вас тут називають "залізні люди". Це, звичайно, пов'язано з вашою залізничною індустрією, але водночас відбиває і ваш дух, справжній український дух, який українці демонструють у опору жахливій агресії Росії", – сказав Борис Джонсон.

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Що відомо про візит Джонсона до Києва

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