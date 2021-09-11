Данілов порівняв дії Путіна з Гітлером

На окупованих територіях вже роздано 630 тисяч паспортів РФ – секретар РНБО назвав їх російськими аусвайсами

Путіна вже не перший раз порівнюють з Гітлером. Колаж "Сьогодні"

Росія масово роздає свої паспорти жителям т.зв. "ЛНР" і "ДНР". Секретар РНБО Олексій Данілов порівняв ці дії керівництва РФ з Гітлером, який свого часу робив те ж саме на окупованих територіях.

Про це він сказав в інтерв'ю Радіо Свобода.

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За його словами, на окупованих територіях вже роздано 630 тисяч російських паспортів.

"Це має назву окупація, коли вже людям неможливо жити без російського "аусвайса". Це свого часу, як Гітлер окупував території, видавав відповідні документи, там, де був символ нацистської Німеччини. Те ж саме зараз робить Російська Федерація, видаючи ці документи", – сказав Данілов.

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Секретар РНБО зазначив, що в ОРДЛО дійшло до того, що без російського паспорта люди не можуть отримувати базові послуги.

"(Людина. – Ред.) не може піти у лікарню, вона не може віддати дітей до школи. Це називається окупація. На жаль, світ став настільки цинічним, що ніхто на це не звертає увагу. Їм в переважній більшості байдуже, що відбувається на нашій території. Це є велика проблема", – підкреслив він.

Паспортизація Донбасу

У лютому 2017 року Путін підписав указ про визнання Росією "паспортів" так званих "ДНР" і "ЛНР". Українська влада назвали це доказом окупації Донбасу Росією, а тодішній Генсек ОБСЄ Ломберто Заньєр заявив, що це рішення перешкодить перемир'ю.

У Росії станом на середину літа-2021 заявляли, що жителям окупованих територій Донбасу роздали вже понад 600 тисяч російських паспортів. Причому часто окупанти нав'язують примусове отримання документа.

Офіційний Київ не раз заявляв, що ці видані в "Л/ДНР" російські документи не будуть визнані в Україні, а Москва це робить для можливості голосування українців на російських виборах.

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше президент Володимир Зеленський говорив, що паспортизацією на Донбасі Росія порушує міжнародне право. При цьому він розуміє, що у кожної людини може бути своя ситуація, яка не залишає їй права вибору.

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Тим часом у Верховній Раді зареєстрований законопроєкт, який передбачає позбавлення українського громадянства за отримання російського паспорта.