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Данілов пояснив, в якому випадку війна на Донбасі може швидко закінчитися

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
18 вересня, 09:50
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Чиновник висловив невдоволення Мінськими угодами і порівняв мінський процес з переговорами щодо Придністров'я
Данілов назвав найпростіший спосіб завершення війни. Колаж "Сьогодні"
Данілов назвав найпростіший спосіб завершення війни. Колаж "Сьогодні"

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що вже пора визначатися, що робити з Мінськими угодами, оскільки вони не приносять серйозних результатів. А війна на Донбасі закінчиться тільки тоді, коли цього захоче Росія – все залежить від неї. Про це він сказав в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна".

Він навіть порівняв переговорний процес щодо Донбасу з Придністров'ям.

"Мінський процес – це така цікава річ, яка вже сім років відбувається, незрозуміло, коли він завершиться... У Придністров'ї з 1991 року тривають такі переговори. Нам треба визначатися, що з цим робити. Ми не можемо постійно перебувати в стані очікування і невирішення проблеми", – сказав Данілов.

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Секретар РНБО заявив, що саме Росія є країною-агресором, і все залежить тільки від неї.

"Як тільки вона забере свої війська, своїх військових, конфлікт відразу завершиться. Як вони вважають, називають його конфліктом. А насправді це збройна агресія з боку РФ стосовно нашої суверенної країни", – підкреслив чиновник.

Мінські угоди

  • Мирні домовленості були прийняті в Мінську в лютому 2015 року за підсумками переговорів Путіна, Порошенка, Меркель і Олланда. У документ увійшли 13 пунктів. Перші з них – припинення вогню, виведення іноземних військ з території України та роззброєння бойовиків.
  • Зараз Росія наполягає, щоб домовленості дотримувалися строго за пунктами, тобто Кремль хоче спочатку проведення виборів на Донбасі (грубо кажучи, під дулами автоматів), і тільки потім передача Україні окупованої території. При цьому окупанти не виконують навіть перших пунктів.
  • Київ же наполягає, що апріорі не може бути виборів в ОРДЛО, поки територія залишається окупованою й там перебувають бойовики і російські військові.
  • Цей момент в домовленостях є головним каменем спотикання. Раніше колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер показував цікаву інфографіку, як РФ "виконує" "Мінськ":

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше США "наїхали" на Росію, заявивши, що вона з самого початку не виконує Мінські угоди.

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Водночас голова української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук розповідав, що Росія у "нормандському форматі" наполягає на тому, щоб стороною конфлікту виступали бандити з ОРДЛО, а не Москва.

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