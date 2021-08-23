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Було б смішно, якби не було сумно. Кличко про конфлікт у "Борисполі" – відео

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
23 серпня, 11:20
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Кличко заявив, що зустріч всіх високопоставлених чиновників мером прописана в протоколі, тому дивно, що цього разу його не пропустили
Кличко не пустили зустрічати Меркель. Колаж "Сьогодні"
Кличко не пустили зустрічати Меркель. Колаж "Сьогодні"

Мер Києва Віталій Кличко назвав дивним те, що його не пропустили зустрічати канцлера Німеччини Ангелу Меркель в аеропорту "Бориспіль". За його словами, раніше він зустрічав усіх іноземних чиновників.

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Про це глава міста заявив в коментарі сайту "Сьогодні".

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"Нам потрібно об'єднувати наші зусилля, особливо перед нашими партнерами, перед Європейським Союзом, показувати нашу єдність і використовувати будь-які контакти для того, щоб отримувати цю синергію. Синергію для підтримки України", – сказав він.

Кличко додав, що те, що іноземних гостей завжди зустрічав саме він – прописано в протоколі. І цього разу він також приїхав на зустріч.

"Згідно з протоколом, Кличко завжди зустрічав високопосадовців – і Байдена, і Меркель, і всіх. Учора ніхто Меркель не зустрічав. Згідно з протоколом, я був у "Борисполі" і потім почались якісь ігри, які я переконаний, на користь України не йдуть. Тому що наші західні партнери спостерігають за цим і це дійсно було б смішно, якби не було гірко", – зазначив мер.

Візит Меркель в Україну

  • Канцлер Німеччини після візиту в Москву 20 серпня вирушила до Києва, де 22-го числа зустрілася з Володимиром Зеленським.
  • Пріоритетною темою переговорів Зеленського з Меркель був процес мирного врегулювання на Донбасі. Також Меркель готова підтримати санкції проти російського газопроводу, якщо РФ буде використовувати його як зброю.
  • А самій Меркель на вищому посту залишилося недовго – в кінці вересня відбудуться парламентські вибори в Німеччині і буде обраний новий канцлер ФРН.
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Зазначимо, що силовики знову почали перевірки комунальних підприємств і департаментів столичної адміністрації. З перевірками і обшуками нагрянули в Департамент освіти КМДА, "Київміськсвітло" і КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд Києва". На тлі цього ходять чутки про можливу відставку мера Віталія Кличка.

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