Чи буде сьогодні РНБО у Зеленського? Разумков відповів

Напередодні ЗМІ повідомляли з посиланням на Арахамію, що планується засідання на Банковій

Разумков крайній праворуч / Фото: СНБО

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що сьогодні засідання Ради національної безпеки і оборони на Банковій під головуванням президента України не буде. Про це він сказав на брифінгу.

"Сьогодні немає засідання РНБО, я ще не бачив такої інформації. Станом на вчора точно не було", – сказав він.

На репліку журналіста, що, мовляв, його могли не запросити і він не в курсі, Разумков відповів: "Може не було запрошення. Але, гадаю, що було б. Станом на сьогодні у мене такої інформації немає".

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Відзначимо, напередодні у ЗМІ повідомляли, що глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія "анонсував" на 10 вересня засідання РНБО.

РНБО – зброя Зеленського

З лютого поточного року засідання РНБО стали надзвичайно цікавими з гучними результатами, чого раніше ще не було. Під удар вже потрапили кум Путіна Медведчук, бізнесмен Фірташ, сотні "злодіїв у законі" і кримінальних авторитетів.

30 липня вперше пройшло виїзне засідання, причому на Донбасі. Олексій Данілов обіцяє, що така практика продовжиться й надалі для того, щоб і місцеві органи влади могли брати участь у засіданнях.

Володимир Зеленський говорив, що РНБО – це один із видів його зброї. За його словами, він "втомився домовлятися" і вважає, що достатньо за необхідності "одного попередження", а потім будуть жорсткі заходи.

Як повідомляли новини "Сьогодні", 8 вересня Кабінет міністрів схвалив новий пакет санкцій, який був представлений Міністерством реінтеграції тимчасово окупованих територій, проти 24 компаній і 6 фізичних осіб за незаконну діяльність у Криму. Ці санкції будуть розглянуті на РНБО.

Тим часом секретар РНБО Олексій Данілов зробив гучну заяву, сказавши, що українська армія може взяти Донецьк і Луганськ.