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Арсеній Яценюк: Сьогодні сам Путін визнав дієвість західних санкцій

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6 березня, 11:18
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Яценюк закликав Захід і далі закручувати гайки країні-агресору по всім економічним, фінансовим і енергетичним аспектам
Фото: facebook.com/yatsenyuk.arseniy
Фото: facebook.com/yatsenyuk.arseniy

Захід має далі закручувати гайки цьому нацисту сучасності по всіх економічних, фінансових і енергетичних аспектах, наголосив прем’єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк на телеканалі "Еспресо" 5 березня.

"Те, що відбувається сьогодні в Росії, і та відповідь, та жорстка реакція Заходу, яку не очікував Путін, – говорить цифрами. Погляньте, з Росії тікають все і всі. Вже навіть і олігархи почали тікати. Вже його артисти почали тікати. Вже його навіть кишенькові песики, які йому підгавкували, також почали тікати", – сказав він.

Водночас найважливіше в цьому сенсі, що сьогодні відбулося, підкреслив він, – коли сам Путін визнав дієвість західних санкцій: "Він сьогодні сказав про те, що санкції Заходу рівноцінні оголошенню війни проти Росії. Це підтверджує те, що ці санкції – це не просто якийсь папірчик, який підписав Захід. Що ці санкції дуже сильно вдарили по Росії".

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Проте цього не вистачає, наголосив Арсеній Яценюк: "Зараз у Заходу повинно бути на порядку денному кожен день тиснути на цю тварину і на його оточення".

"Російський народ повинен понести відповідальність і відчути те, що підтримка Путіна для них особисто, для кожного з них має безпосередній вплив на їхнє життя, на їхніх дітей. Ми втрачаємо життя. Кожен російський громадянин, який підтримує Путіна, повинен втрачати в економіці, у фінансах, у своєму завтра. Тому що вони підтримали Гітлера сучасності", – наголосив Арсеній Яценюк.

"Заборона на енергетичні продукти, на реалізацію нафти і газу – це ключове зараз повинно бути. І далі закручувати і закручувати гайки цьому нацисту сучасності по всім економічним, фінансовим і енергетичним аспектам", - підкреслив він.

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