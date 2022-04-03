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Арсеній Яценюк: Російські нацисти повинні відповісти за кожен злочин разом зі своїм фюрером Путіним

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3 квітня, 15:52
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Звірства окупантів в Ірпені, Бучі, Гостомелі й інших населених пунктах шокують
Лише кілька тижнів "русского міра" в Ірпені, Бучі, Гостомелі та інших населених пунктах - це горе, біль та сльози, заявив Арсеній Яценюк
Лише кілька тижнів "русского міра" в Ірпені, Бучі, Гостомелі та інших населених пунктах - це горе, біль та сльози, заявив Арсеній Яценюк / Фото: facebook.com/yatsenyuk.arseniy, Колаж: Сьогодні

Прем’єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк заявив, що звірства окупантів має бачити весь світ. "Всі, хто досі намагається знайти щось людське у сучасному російському режимові. Всі, хто продовжує міряти війну в Україні втратами власних доходів від санкцій. Всі, хто вважає, що все "не так однозначно",написав політик у Facebook.

"Лише кілька тижнів "русского міра" в Ірпені, Бучі, Гостомелі й інших населених пунктах. Звірства окупантів шокують. Закатовані люди на узбіччі доріг, розбомблені й пограбовані домівки, розчавлені дитячі візки. Горе, біль і сльози. Свідомість здорової людини не може це сприйняти без зламу", – написав він.

Арсеній Яценюк наголосив, що "російські нацисти повинні відповісти за кожен злочин разом зі своїм фюрером путіним".

"Прокляття на багато їхніх поколінь і справедлива кара від українського солдата. За Бучу, Ірпінь, Гостомель, за кожен населений пункт і кожне зруйноване життя", – написав Арсеній Яценюк.

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