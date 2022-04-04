Арсеній Яценюк: Те, що сталося у Бучі та Ірпені – нацистські злочини

Прем'єр-міністр України у 2014-2016 роках вважає, що Володимиру Зеленському треба розпочинати формувати новий Нюрнберзький трибунал

Арсеній Яценюк заявив, що Росії не можна віддати жодної частини української землі / Колаж "Сьогодні"

Прем'єр-міністр України у 2014-2016 роках Арсеній Яценюкзаявив, що історія розпорядиться з Росією та російським народом, який підтримував путіна та війну проти України, так само як розпорядилася з нацистською Німеччиною. Також він закликав президента України Володимира Зеленського розпочати формування нового Нюрнберзького трибуналу.

Про це Арсеній Яценюк повідомив у ефірі телемарафону.

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"Російським чудовиськам не можна віддати жодного міліметра української землі. Ця війна має закінчитися перемогою України та поразкою нацистської путінської Росії. Те, що сталося в Бучі, Ірпені, і те, що відбувається в Маріуполі – це Сребрениця, це саме ті нацистські злочини" , – каже прем'єр-міністр України у 2014-2016 роках.

Арсеній Яценик вважає, що президенту України Володимиру Зеленському треба звернутися до всіх західних союзників, щоби вже сьогодні почати формувати новий Нюрнберзький трибунал.

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"Наші союзники до завершення війни та до перемоги над рашистською Росією повинні вже сформувати міжнародний інститут кримінального переслідування Росії як держави. Це компетенція Міжнародного суду ООН. Щоб після війни Росія та їх конкретні чиновники постали перед міжнародним трибуналом" , – стверджує Арсеній Яценюк.

За словами політика, якщо західні союзники не готові сьогодні піти на міжнародний суд, то нехай йдуть на міжнародну слідчу групу.

"Це буде потужний міжнародний сигнал, світ притягне Путіна та його злочинців до відповідальності. І це також буде юридична база для того, щоб ці чудовиська сіли за ґрати. Так само, як сіли нацисти. що те, що сталося у Бучі, Ірпені, і те, що відбувається у Маріуполі, – це саме і Срібниця, це саме ті нацистські злочини", – наголосив прем'єр-міністр України у 2014-2016 роках.

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Звірства російських окупантів під Києвом

Російські військові ґвалтували та вбивали українців у населених пунктах Київської області, які раніше були окуповані.

Під час захоплення Бучі окупанти вбили десятки мирних жителів, їхні тіла хаотично були розкидані вулицями міста Багато тілах були білі пов'язки, що вказувало те, що вони беззбройні.

У місті Буча Київської області у братській могилі вже поховали 280 місцевих жителів. За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, на вулицях лежать тіла вбитих людей, яким по 14 років.

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