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Арсеній Яценюк: Те, що сталося у Бучі та Ірпені – нацистські злочини

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4 квітня, 12:11
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Прем'єр-міністр України у 2014-2016 роках вважає, що Володимиру Зеленському треба розпочинати формувати новий Нюрнберзький трибунал
Арсеній Яценюк заявив, що Росії не можна віддати жодної частини української землі / Колаж "Сьогодні"
Арсеній Яценюк заявив, що Росії не можна віддати жодної частини української землі / Колаж "Сьогодні"

Прем'єр-міністр України у 2014-2016 роках Арсеній Яценюкзаявив, що історія розпорядиться з Росією та російським народом, який підтримував путіна та війну проти України, так само як розпорядилася з нацистською Німеччиною. Також він закликав президента України Володимира Зеленського розпочати формування нового Нюрнберзького трибуналу.

Про це Арсеній Яценюк повідомив у ефірі телемарафону.

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"Російським чудовиськам не можна віддати жодного міліметра української землі. Ця війна має закінчитися перемогою України та поразкою нацистської путінської Росії. Те, що сталося в Бучі, Ірпені, і те, що відбувається в Маріуполі – це Сребрениця, це саме ті нацистські злочини" , – каже прем'єр-міністр України у 2014-2016 роках.

Арсеній Яценик вважає, що президенту України Володимиру Зеленському треба звернутися до всіх західних союзників, щоби вже сьогодні почати формувати новий Нюрнберзький трибунал.

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"Наші союзники до завершення війни та до перемоги над рашистською Росією повинні вже сформувати міжнародний інститут кримінального переслідування Росії як держави. Це компетенція Міжнародного суду ООН. Щоб після війни Росія та їх конкретні чиновники постали перед міжнародним трибуналом" , – стверджує Арсеній Яценюк.

За словами політика, якщо західні союзники не готові сьогодні піти на міжнародний суд, то нехай йдуть на міжнародну слідчу групу.

"Це буде потужний міжнародний сигнал, світ притягне Путіна та його злочинців до відповідальності. І це також буде юридична база для того, щоб ці чудовиська сіли за ґрати. Так само, як сіли нацисти. що те, що сталося у Бучі, Ірпені, і те, що відбувається у Маріуполі, – це саме і Срібниця, це саме ті нацистські злочини", – наголосив прем'єр-міністр України у 2014-2016 роках.

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