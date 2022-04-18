Арсеній Яценюк пропонує, як не платити Росії гроші, не відмовляючись від її газу

Гроші за газ можуть потрапити до РФ тільки після того, як вона заплатить всі репарації Україні, підкреслює прем’єр-міністр 2014-2016 років

Арсеній Яценюк пропонує застосувати "іранський" механізм для закупівлі газу з РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Не платити Росії гроші за газ та водночас не відмовлятися від російського газу можливо, заявив Арсеній Яценюк. Прем’єр-міністр 2014-2016 років вважає, що можна застосувати "іранський" механізм до закупівель газу з країни-агресора і віддати їй гроші тільки після того, як будуть виплачені всі борги РФ перед Україною.

Про це Арсеній Яценюк заявив в ефірі каналу "Еспресо".

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"Росія продає газ ЄС, Європа платить за цей газ, тільки на спеціальний рахунок в європейському банку. І ці гроші до Росії не потрапляють. До Росії ці гроші потраплять тільки після того, коли РФ заплатить всі репарації Україні і заплатить повністю за всі судові позови", – пояснив Яценюк.

Арсеній Яценюк підкреслив, що щодня РФ отримує на свої рахунки від продажу енергетичних ресурсів 1 мільярд доларів.

Він нагадав, що вже існує механізм, "як можна, не відмовляючись від російського газу, не платити росіянам гроші". Такий механізм працює з Іраном, і щоб застосувати його до Росії, за словами експрем'єра, потрібна політична воля ЄС та західних партнерів.

"Це не щось нове, це не відкриття Америки. І тому це лежить у площині політичної волі Європейського Союзу і наших західних партнерів сказати: до того моменту, доки ми не в стані відмовитися від газу, ми беремо газ, гроші ми платимо, тільки росіянам не віддаємо, ці гроші залишаються заморожені на спеціальному рахунку. І тільки після того, коли будуть виплачені всі борги Росії перед Україною в першу чергу по репараціям, тільки після цього, можливо, якісь копійки для росіян залишаться", – сказав Арсеній Яценюк.

Заборона на нафту з РФ

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну і серйозних санкцій проти країни-агресора у світі різко скоротилася кількість покупців нафти з РФ. Наразі ж заборону на купівлю російського чорного золота готує Європейський Союз. Так, за словами голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, санкції будуть накладені на російський "Сбербанк" та на покупку російської нафти. Чиновниця уточнила, що Єврокомісія працює над "розумними механізмами", які дозволять включити нафту до майбутніх санкційних пакетів.