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Арсеній Яценюк назвав п'ять кроків, які допоможуть Україні перемогти

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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20 квітня, 13:10
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Щоб Україна виграла війну, потрібні зброя, санкції, ізоляція РФ, енергетичне ембарго та план відновлення нашої країни
Є чіткий план дій, як допомогти Україні здобути перемогу, заявив Арсеній Яценюк.
Є чіткий план дій, як допомогти Україні здобути перемогу, заявив Арсеній Яценюк. / Фото: Колаж: Сьогодні

Прем’єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк назвав найважливіші кроки, як світ може допомогти Україні здобути перемогу над Росією та змусити агресора платити за скоєні злочини. Водночас важливо розробити механізм, щоб притягнути до відповідальності Путіна та всіх його поплічників, заявив Яценюк в інтерв’ю CNN.

"Є чіткий рецепт, чіткий план дій, як допомогти Україні здобути перемогу: зброя, санкції, ізоляція Росії, енергетичне ембарго і план розвитку та відбудови України. Це п’ять пунктів, які є на порядку денному", – наголосив він.

Адміністрації США вдалося солідаризувати зусилля ЄС, Групи семи та усього вільного світу, аби допомогти Україні, і ці кроки не мають прецедента, зазначив Яценюк. Проте Росія – це величезна країна, яка має ядерну зброю, і її військо набагато більше за українське.

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"Тож ми звертаємося до вас – постачайте більше зброї, посилюйте санкції, ізолюйте Росію, змусьте Росію платити", – звернувся Арсеній Яценюк до західних партнерів.

Водночас, експрем'єр ставить під сумнів ефективність ООН сьогодні.

"Вона не може зупинити звірства, не може притягнути до відповідальності тих, хто вчиняє злочини проти людства. Вона не може притягнути до відповідальності Путіна, який є лідером нацистського штибу", – пояснив він.

Голова КБФ закликав "розробити новий механізм, як притягнути до відповідальності винних – починаючи від Путіна і закінчуючи кожним його приспішником".

Зброя для України, санкції – для Росії

  • Представники низки країн заявили 19 квітня, що збираються надати Україні озброєння, зокрема бронетехніку, протитанкові та протиповітряні засоби. Зброю обіцяють надати Румунія, Німеччина, Нідерланди, США, Канада, Великобританія, Фінляндія.
  • У найближчі дні США та Євросоюз посилять санкції проти Росії. Обмеження стосуватимуться російських енергоресурсів, повідомив держсекретар при Міністерстві закордонних справ Франції Клеман Бонн. Він наголосив, що санкції щодо російської нафти необхідні, оскільки ембарго дозволить припинити фінансування розв'язаної Росією війни в Україні.

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