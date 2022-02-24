Влада
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🇺🇦 Призов резервістів ⛔ Визнання "ЛДНР" Росією 🚨 Режим НС 🎒 Тривожна валізка
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Влада Лідери

Арсеній Яценюк – BBC: Миротворча операція – це брехня. Це військова операція за наказом Путіна

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
24 лютого, 07:36
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Політик підкреслив, що Путін прагне захопити незалежну державу
Арсеній Яценюк. Фото: nfront.org.ua
Арсеній Яценюк. Фото: nfront.org.ua

"Путін сказав, що він розпочинає "миротворчу операцію". Це неправда. Це не миротворча операція, це військова операція за наказом Путіна", – наголосив прем'єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк в інтерв`ю BBC.

Арсеній Яценюк підкреслив, що Путін прагне захопити незалежну державу: "Він хоче вбити невинних людей. Він зневажає існування України як держави та українців як нації".

Реклама

"Україна не становить жодної загрози Російській Федерації. Це особисто Путін і Російська Федерація, хто є найбільшою загрозою світовому порядку після Другої світової війни", – підкреслив він.

Відповідаючи на питання щодо підтримки Заходу, Арсеній Яценюк підкреслив, що вважає "що Захід уже зробив висновки з 2014-2015 років":

"Нам поставляють оборонну зброю, чого не було у 2014-му. Ви дуже жорсткі у питанні санкцій. І вам вдалося залишитись об’єднаними, нема розколу в ЄС. У вас єдиний порядок денний із Україною та єдиний порядок денний із усіма західними союзниками".

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Автори проекту "Влада"
Наші автори
Богдан Приходько "Час стріляти чи розмовляти": чи можливі переговори Зеленського та Путіна і хто готовий іти на поступки Богдан Приходько · Провідний редактор Влада Сьогодні
Богдан Амінов The Guardian: Захоплення портів та розширення "республік" замість вторгнення – новий план Путіна Богдан Амінов · Product Lead Дивізіону політичного контенту
Анна Ткаченко Крутий розворот або прийом ворога: як варто сприймати слова Пристайка про відмову від НАТО Анна Ткаченко · Провідний редактор Влада Сьогодні
Творча команда
VIP-новини
ТОП публікацій
Сергій Мартинець

Сергій Мартинець

Випускаючий Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Всі новини
Світ
Показати ще
ТОП публікацій
Наталія Магдик

Наталія Магдик

Редактор розділу Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Ексклюзив "Влади"
Більше эксклюзивів
Всі новини
Гроші
Показати ще
ТОП публікацій
Марія Дмитренко

Марія Дмитренко

Редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Стиль життя
Більше про приватне
Всі новини
No Stress
Показати ще
ТОП публікацій
Ірина Ковальчук

Ірина Ковальчук

Редактор розділу Світ

 Дивитись усі статті
Разбори: просто про важливе
Більше розборів
Всі новини
Україна
Показати ще
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Опитування SOCIS, 11-16 лютого 2022
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
23,7%
2
Порошенко Порошенко
21,9%
3
Тимошенко Тимошенко
9,3%
4
Бойко Бойко
8,5%
5
Разумков Разумков
8,2%
6
Мураєв Мураєв
7,7%
7
Смешко Смешко
7,4%
Опитування КМІC, 5 - 13 лютого 2022
Рейтинги партій
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
23,2%
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
16,2%
3
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
10,7%
4
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
10,0%
5
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
8,5%
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
7,1%
7
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
6,3%
Doodle Сьогодні
Тетяна Яблонська. 105 років тому цього дня народилася українська художниця, яка жила за трьох соціальних укладів – царизму, соціалізму та в незалежній Україні…
Історія дня - за хвилину
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Російський рубль (₽)

0.3645

Євро (€)

33.17

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Коронавірус за тиждень

179 905

захворіло за тиждень в Україні

-20%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти