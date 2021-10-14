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"Звучить гімн України!" Стефанчук заціпенів під час спілкування з журналістами (відео)

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
14 жовтня, 14:15
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Новий голова Верховної Ради, даючи коментар ЗМІ, зупинився і попросив їх зробити паузу
Руслан Стефанчук
Руслан Стефанчук / Фото: president.gov.ua

Нещодавно призначений голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час спілкування з журналістами різко замовк і ніби завмер, почувши звуки гімну України.

Відповідне відео було опубліковане у соцмережах.

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На кадрах видно, як Стефанчук в оточенні журналістів і камер відповідає на питання, але в певний момент раптово замовкає і стає практично нерухомим.

"Я перепрошую – звучить гімн України, – сказав він.

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Протягом всього часу, поки лунав гімн, спікер парламенту був максимально зосереджений. Він стояв з дуже серйозним виразом обличчя, а в якийсь момент навіть закрив очі.

Коли гімн України стих, Стефанчук продовжив спілкування з представниками ЗМІ.

Перестановки в Раді

  • 7 жовтня 284 народних депутати проголосували за звільнення Дмитра Разумкова з посади спікера. Цікаво, що його відставку підтримали і депутати "Батьківщини". Сам політик виступив із полум'яною промовою, в якій нагадав депутатам, з чим вони йшли на вибори і що обіцяли людям у 2019 році, а також про принципи демократії, які більше не працюють у парламенті.
  • Головним кандидатом на заміну спочатку називався саме Стефанчук. Читайте детальніше в нашій статті, чому саме його хотіли бачити спікером ВР.
  • Також очікується, що глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко буде призначений першим віцеспікером парламенту – посада, яку обіймав Стефанчук.

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