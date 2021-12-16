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"Запрацювалася": став відомий діагноз непритомної помічниці Арахамії

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
16 грудня, 20:17
В закладинки
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Дівчина подякувала всім за допомогу
З Оленою Зель зараз все добре / Колаж "Сьогодні"
З Оленою Зель зараз все добре / Колаж "Сьогодні"

Помічниця голови провладної фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, яка вдень 16 грудня зомліла в парламенті, зараз почувається задовільно.

Про це повідомила речник фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук телеграм-каналу PavlovskyNEWS.

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Діагноз

Як розповіла спікер, Олена Зель втратила свідомість через низький тиск. Це стало відомо у лікарні, куди дівчина поїхала за рекомендацією працівників медпункту Верховної Ради. Лікарі порадили їй не йти завтра на роботу.

Через кілька годин на своїй сторінці у Фейсбуці Зель подякувала усім, хто за неї турбувався. "Даааа, не так я собі уявляла свою хвилину слави. Дякуємо всім за занепокоєння, зі мною все добре, просто трохи втомилася", – написала помічниця Арахамії.

Нагадаємо, вдень з'явилося повідомлення, що в кулуарах Верховної Ради помічниця на громадських засадах Давида Арахамії зомліла. Їй у ту ж мить спробували надати допомогу кілька нардепів.

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Непритомність публічних людей

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