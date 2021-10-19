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У екс-депутата, який втік до Москви за російським громадянством, народилася дочка (фото)

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
19 жовтня, 23:15
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Олександр Онищенко став багатодітним батьком

Скандально відомий колишній український політик Олександр Онищенко, проти якого в Україні відкрито кілька кримінальних справ, повідомив, що він в черговий раз став батьком.

Про це колишній політик повідомив на своїй сторінці в Фейсбуці .

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Діти

"Ось знову став батьком. Життя триває. Спасибі тобі господи за все", – написав Онищенко.

З відкритих джерел відомо, що у 52-річного Олександра є ще троє дітей від різних шлюбів. Це дочка 1994 року народження, а також двоє синів, яким зараз дев'ять і чотири роки.

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Доля нардепа

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