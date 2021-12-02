Тож Ярош не радник головнокомандувача? Несподівана відповідь ЗСУ

Колишній лідер "Правого сектору" Дмитро Ярош насправді може і не бути офіційним радником головнокомандувача ЗСУ. Про це свідчить відповідь пресслужби Збройних Сил України Українським новинам.
Військові повідомили, що ще до нібито призначення Яроша у ЗСУ було скасовано в принципі інститут радників.
"20 листопада під час зустрічі з експертами та волонтерами, які підтримують Збройні сили України, головнокомандувач Збройних сил України (Валерій Залужний) своїм наказом скасував у Збройних силах України такий інститут, як радники на громадських засадах", – йдеться у відповіді ЗСУ на запит ЗМІ.
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Наразі замість радників планується створення громадських експертних груп, формування яких ще триває.
Призначення Яроша у ЗСУ
- 2 листопада Дмитро Ярош повідомив у Facebook, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний призначив його своїм радником. Екснардеп навіть показав посвідчення, яке йому нібито видали у Міноборони.
- Але вже наступного дня екскандидат у мери Києва Андрій Пальчевський із посиланням на свої джерела заявив, що Ярош втратив посаду радника.
- А ось на російському ТБ добре "підгорало" у пропагандистів через призначення Яроша до ЗСУ. Ольга Скабєєва назвала це жахливою новиною.