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"Епоха бідності не закінчилася. Соромно за своїх": за що червоніли В'ятрович, Тищенко та інші депутати у 2021 році

Ексклюзив
Дмитро Гордійчук Дмитро Гордійчук Редактор прямих ефірів Сьогодні Анна Ткаченко Анна Ткаченко Провідний редактор Влада Сьогодні
31 грудня, 05:25
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Народні обранці зізналися, що було соромно не лише за колег та законопроєкти
Ми запитали у народних депутатів: "А за що вам соромно у Верховній Раді в році, що минає?"
Ми запитали у народних депутатів: "А за що вам соромно у Верховній Раді в році, що минає?" / Фото: Колаж: Сьогодні

Верховна Рада у 2021-му стала свідком не одного десятка скандалів. Згадати лишень сварку нардепа Камельчука з працівником Управління державної охорони через карантинні обмеження, необережні висловлювання Третьякової, і ДТП за участю Трухіна. Колишньому голові партії "Слуга народу" Олександру Корнієнку навіть довелося виправдовуватися за поведінку нардепів.

Варто зазначити, що скандали стосувалися не лише "зелених". А за що соромно самим обранцям? Про це вони зізналися сайту "Сегодня".

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Іспанський сором за колег

Представник монобільшості Олександр Качура не приховує, що соромно йому за своїх напарників по фракції:

"Соромно за колег, що деякі своєю поведінкою нівелюють взагалі парламентаризм. Соромно за те, що багато не зробили. Соромно за те, що пріоритет невірно вибудовували. У нас все-таки соціальна держава, де насамперед на ці питання слід приділяти увагу" , сказав нардеп у коментарі "Сегодня".

Його колега Олексій Мовчан теж соромиться за витівки "слуг народу", але виправдовує це недосконалістю суспільства:

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"Соромно було багаторазово, якщо чесно. За окремих колег, у тому числі і з нашої фракції, і не тільки. Але парламент — це зріз суспільства і ти не можеш зробити так, щоб тут були лише ідеальні люди, чи сумлінні, чи старанні. Тут точно будуть такі, які хотітимуть займатися корупцією, нестимуть якусь ахінею з екранів телевізорів або з трибуни. Тому що таке у нас суспільство, є різні люди і не всі ми є ідеальними".

Ярослав Желєзняк із фракції "Голос" разом із журналістом нашого сайту згадує найгучніші скандали року, що минає:

"Ой, за багатьох. Починаючи з цією історією з ДТП з паном Трухіним і закінчуючи поведінкою депутатів. Я чесно і відверто не сприймаю це як місію чи покликання і хотілося б, щоб люди, як в офісі нормально поводяться, так поводилися і в залі Верховної Ради".

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Відсутність поваги

Вадим Івченко, який пройшов до парламенту за списком "Батьківщини" , нарікає на президентську фракцію, мовляв, вони не чують "голос народу"

"Монобільшість не чує опозицію і опозиція перестала поважати монобільшість, оскільки монобільшість просто думає, що вони головні, що їхні законопроекти цікаві і найголовніше – ці законопроекти відповідають на глобальні питання людей", – скаржиться нашому виданню політик.

Невиконані зобов'язання

Представник фракції "Голос" у парламенті, Андрій Осадчук звинувачує владу в порожніх обіцянках:

"Мені дуже соромно, що монокоаліція і наш президент дає багато обіцянок нашим союзникам, а ми їх не виконуємо і стаємо залежними від союзників, яких постійно обманюємо. Для мене величезна драма, що на порядку денному так і немає реформи СБУ. Це те, що обіцяли півтора роки.Ця ганьба, насправді, я не знаю, що з цим робити, ми давили всіма можливими інструментами та ресурсами, продовжуватимемо це робити, але це вина Зеленського та "слуг народу".

Народний депутат Юрій Загородній із "ОПЗЖ" також шкодує у тому, що, немає жодних зрушень у соціальної та тарифної сферах.

"На жаль, Верховна Рада не змогла прийняти цілий пакет законодавчих ініціатив, які б змінили ситуацію в економіці України. Тому такий низький життєвий рівень українців залишиться. Нічого Рада не зробила, щоб знизити тарифне навантаження. На жаль, парламент нічого не зробив для того, щоб, як обіцяв президент України, завершити епоху бідності. Після епохи бідності почалася епоха жебрацтва", – сказав політик в ексклюзивному коментарі "Сегодня".

Неоднозначні голосування

Сергій Соболєв із фракції "Батьківщина" звинувачує парламентарів від інших політичних сил у прийнятті, на його думку, марних законопроектів. Наприклад, про гральний бізнес, який не приніс належного доходу до бюджету:

"Якщо до цього ще додати величезні проблеми, які виникнуть у зв'язку з легалізацією грального бізнесу, все, що супроводжує: незаконний продаж алкоголю, наркотики, якщо до цього ще додати лудоманію – страшну хворобу, на яку за офіційною статистикою хворіє 6% азартних ігор, які грають в азартні ігри , коли люди виносять з дому останнє, ви можете уявити результати цього законодавчого акту для України. Більшого знищення, більшої аморальної дії, на яку можна було б очікувати від цієї Верховної Ради, важко навіть уявити".

Ніна Южаніна від "Євросолідарності" також незадоволена законодавчими ініціативами, які були проголосовані під куполом.

"Що стосується економіки, це проекти законів, які ускладнили роботу бізнесу, або взагалі зробили її нестерпною. Цілком зруйнували податкову систему, підходи та принципи Податкового кодексу. Це блок, так звана "Десятка від Гетьманцева" – закони, які руйнують економіку", – каже Жителі півдня.

Політичні провали

Ще один член фракції "Європейська солідарність" Володимир В'ятрович називає 2021-й роком невикористаних можливостей української держави:

"Президент Зеленський досі має абсолютну безпрецедентну концентрацію влади у своїх руках і, на жаль, не використовує її для зміцнення України. Найбільшою інформаційною згадкою про 2021 рік буде справа "вагнерівців", провал цієї спецоперації та брехня, яку ми системно чули від найвищого керівництва влади, включаючи президента. І, на жаль, дуже серйозні провали у зовнішній політиці. Я вважаю, що закінчення року — це дипломатичне фіаско України", — підсумував політик.

"Неправильні ЗМІ"

Заступник голови найчисельнішої фракції парламенту Микола Тищенко спускає всіх псів на ЗМІ Мовляв, ті спотворюють дійсність:

"Соромно за те, що ми не змогли налагодити комунікацію з медіа, що редакційні завдання у більшості медіа ресурсів олігархів працюють проти народу України, проти нашої команди, проти президента і спотворюють і не висвітлюють саме ті перемоги, які ми зробили для всіх нас. То , що ми обіцяли, то ми й робимо, бо ми перша команда, яка робить саме те, що обіцяла", – каже нардеп.

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