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ЗМІ: соратник Фірташа, якого розшукували, з'явився в Офісі президента України

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
29 жовтня, 13:08
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Свого часу Дмитро Торнер накоїв справ у Молдові та втік до України, а в нас навіть мало не став депутатом
Торнер (праворуч), наближений до Фірташа (ліворуч), несподівано побував в ОПУ. Колаж "Сьогодні"
Торнер (праворуч), наближений до Фірташа (ліворуч), несподівано побував в ОПУ. Колаж "Сьогодні"

Соратника бізнесмена Дмитра Фірташа Дмитра Торнера, якого розшукувала влада Молдови, було помічено в Офісі президента України в лютому цього року. Про це дізналися журналісти "Схем", пише Радіо Свобода.

У розпорядженні журналістів опинилося фото відвідування ОПУ Торнером 3 лютого цього року.

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Торнер біля ОПУ. Фото: "Радіо свобода"

Також журналісти з'ясували, що незадовго до цього візиту його було знято з міжнародного розшуку, а кримінальне провадження щодо використання підроблених паспортів було закрито в Україні.

Хто такий Дмитро Торнер

  • Громадянин Молдови та Росії Торнер входить у близьке оточення Дмитра Фірташа. Він навіть був поряд із бізнесменом на засіданні австрійського суду, де слухалася справа про можливу екстрадицію до США. Торнера також називали ймовірним переговірником Фірташа нібито у питаннях пошуку компромату на Джо Байдена – в обмін на зусилля тодішньої адміністрації Дональда Трампа щодо запобігання його екстрадиції.
Торнер (праворуч) з Руді Джуліані, адвокатом Трампа
  • А ще Дмитро Торнер намагався потрапити до Верховної Ради на парламентських виборах у 2019 році. Але його плани зірвалися: тоді МВС та СБУ заявили, що цей кандидат від "ОПЗЖ" насправді громадянин Молдови на ім'я Дмитро Некрасов і переховується від міжнародного правосуддя. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження та попросили ЦВК зняти його з виборів.
  • Українські слідчі з'ясували, що Торнер втік із молдавської в'язниці, приїхав до України та зробив собі кілька українських паспортів на різні прізвища: п'ять внутрішніх та чотири закордонні. З ними він незаконно перетинав український кордон, але прикордонники виявили підробку.
  • У самій Молдові ще у 2003-2004 роках тоді ще Некрасова засудили за низкою статей: викрадення майна в особливо великих розмірах, шахрайство, діяльність, пов'язана з наркотиками, а також викрадення чи пошкодження документів. Торнер майже одразу втік з місця обмеження волі і був оголошений Молдовою у розшук.

Нагадаємо, у червні проти Дмитра Фірташа РНБО запровадила санкції. Його активи в Україні блокували, заборонили користування надрами і тепер він не може вивести гроші з країни.

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Сам бізнесмен заперечує всі звинувачення. Адвокат Фірташа говорив, що той не знав про рішення РНБО та не міг його оскаржити.

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