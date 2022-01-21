Зрада, погрози та стрес. Що передбачають астрологи для Зеленського на 2022 рік

Зірки кажуть, що 2022 рік видасться дуже нелегким для президента України

Астрологи поглянули у найближче майбутнє президента / Колаж "Сьогодні"

Президент України Володимира Зеленського 25 січня, та спеціально для сайту "Сегодня" українські астрологи та нумерологи передбачають, чого у новому році чекати главі держави. Їхні пророцтва ми зібрали у матеріалі.

Вже з початку року настають зміни

Нумеролог Юлія Булгакова пояснила нам, що 2022-й для Володимира Зеленського буде роком особистісних змін та несподіваних поворотів:

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"Починаючи з січня 2022-го та до липня 2023-го, такі зміни можуть відбутися в сімейних питаннях (сюди можна віднести ситуацію з батьками, батьківським будинком, покупкою нерухомості), а також у кар'єрі. Те, що мало цінність протягом цього періоду, може його розчарувати, і свій вектор досягнень президент може направити в інший бік. А ціль, поставлена цього року, задасть йому вектор на наступні 30 років".

Цей рік, за словами фахівця, пройде негативними вібраціями. Однак наступні два принесуть позитивну динаміку у фінансових питаннях та особистому житті.

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Домовленості почекають, інакше – провал

Нумеролог радить гаранту відкласти всі паперові питання до лютого:

До 04.02.2022 можуть виникати труднощі з укладанням угод, усними домовленостями, документами, договорами. Угоди, укладені в цей період, вимагатимуть коригування та доповнення, ідей, вирішення нестандартних питань. Оскільки можна очікувати швидкий результат, правильних рішень та успіху у комунікації", – каже Булгакова.

Булгакова: "С 5 февраля по 17 марта – прекрасный период для нового дела" / Фото: личный архив

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Можлива зрада з боку найближчого оточення

Також нумеролог наполягає, щоб президент уважно придивитися до оточення у вересні:

"Існує велика ймовірність зради з боку близьких людей та друзів через обман, приховування фактів у документах. Таке можливо у разі, коли президент даватиме багато обіцянок, які фізично виконати не буде можливим. У цьому плані не варто бути імпульсивним та піддаватися емоціям".

Подібна порада для Володимира Олександровича дає і астролог Влад Росс:

"Будуть великі зміни. Як він свого часу змінив Богдана, той несподівано пішов, так само може піти Єрмак. Особливо великі проблеми можуть бути з настанням весни: перестановки, перетасовки в Офісі президента. І, швидше за все, піде Шмигаль і зміниться уряд. А восени взагалі виявиться, що парламент почне штормити та запахне передчасними парламентськими виборами".

Влад Росс: "Будуть великі зміни" / Фото: Апостроф

Небезпека для життя або втеча з країни

Астролог попереджає, що Володимиру Зеленському може загрожувати серйозна небезпека:

"Наприкінці лютого на початок березня і особливо – у квітні, у нього буде сильний вплив Сатурна. А Сатурн – це планета нещастя та труднощів. Ще раз вона повернеться до дому влади Зеленського у листопаді-грудні. У листопаді для президента взагалі може виникнути загроза теракту. Аж до того, що йому буде потрібно посилити особисту охорону, оскільки може бути навіть замах на його життя. Потрібно бути дуже обережним. Я б йому сказав, щоб він засів у бункері", – каже віщун.

Такий страшний прогноз побачила і астронумеролог та фен-шуй консультант Тетяна Долготович:

"У червні-липні найбільш складний період, який може позначати як замах на президента, так і його втечу з країни. Подібний прогноз може повторитися в листопаді-грудні. Ці місяці найбільш схильні до несподіваних подій".

Долготович каже про небезпеку в період з червня по липень та з листопада по грудень 2022 року / Фото: особистий архів

Рішення потрібно приймати виважено

Вивчивши на наше прохання натальну карту Володимира Зеленського, Долготович радить йому бути спокійним у прийнятті рішень:

"Цього року президенту слід не поспішати, і тут дуже доречна народна мудрість "сім разів відміряй, один раз відріж". Цей рік також підтверджується дуже стресовим і напруженим, що потребують великої внутрішньої дисципліни та самовідданості. Небезпека полягає у переоцінці своїх сил та можливостей. Необхідне терпіння, самодисципліна і навіть аскетизм, щоб можна було заручитися підтримкою Всесвіту і здобути мудрість і глибоку проникливість".

А також фахівець наголошує на тому, що поточний рік потягне за собою наслідки прийнятих рішень на кілька десятиліть уперед: або благополуччя та співдружність, об'єднання, зміцнення взаємовідносин, відновлення союзу, або метання та невміння визначитися, складність у прийнятті чіткого рішення та невмінні зробити вибір, військові конфлікти.