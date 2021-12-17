Скандал у Польщі: чиновницю попросили переспати з депутатом зі Львова

Чиновник місцевого самоврядування може найближчим часом позбутися посади

У Польщі чиновницю просили переспати з українцем / Фото: Колаж: Сьогодні

У Кракові заступник голови міської ради міста Славомир Петшик запропонував чиновниці Алісії Щепаньській на знак дружби народів переспати із депутатом зі Львова. Про це пише польське видання Onet.pl .

Скандальна пропозиція була зроблена під час урочистої вечері з українською делегацією.

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Щепаньська заявила, що Петшик поводився неприйнятно і вона не хоче миритися з будь-яким проявом дискримінації, тому вона направила звернення до Дисциплінарного комітету.

"У даній ситуації я зробила те, що повинна зробити кожна людина, яка піддається сексуальним домаганням і дискримінації. Я розумію, що багато людей у цій ситуації з різних причин ніяк не реагують", – сказала вона.

Також вона зазначила, що заступник голови міської ради Кракова фактично займався сутенерством та домаганням.

Незабаром заступник голови розмістив вибачення у своєму профілі у соціальній мережі, заявивши, що він використав "невдалі фрази", які "вважали" образливими для радника Щепаньської.

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Тим часом чиновник місцевого самоврядування може найближчим часом позбутися посади. Голова ради Домінік Яськовець вимагав його відставки. Клуб Громадянської коаліції також закликає до відставки.

Дисциплінарний комітет міської ради має 17 грудня розглянути звернення.

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