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Скандал у Польщі: чиновницю попросили переспати з депутатом зі Львова

Наталія Магдик Наталія Магдик
17 грудня, 16:35
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Чиновник місцевого самоврядування може найближчим часом позбутися посади
У Польщі чиновницю просили переспати з українцем
У Польщі чиновницю просили переспати з українцем / Фото: Колаж: Сьогодні

У Кракові заступник голови міської ради міста Славомир Петшик запропонував чиновниці Алісії Щепаньській на знак дружби народів переспати із депутатом зі Львова. Про це пише польське видання Onet.pl .

Скандальна пропозиція була зроблена під час урочистої вечері з українською делегацією.

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Щепаньська заявила, що Петшик поводився неприйнятно і вона не хоче миритися з будь-яким проявом дискримінації, тому вона направила звернення до Дисциплінарного комітету.

"У даній ситуації я зробила те, що повинна зробити кожна людина, яка піддається сексуальним домаганням і дискримінації. Я розумію, що багато людей у цій ситуації з різних причин ніяк не реагують", – сказала вона.

Також вона зазначила, що заступник голови міської ради Кракова фактично займався сутенерством та домаганням.

Незабаром заступник голови розмістив вибачення у своєму профілі у соціальній мережі, заявивши, що він використав "невдалі фрази", які "вважали" образливими для радника Щепаньської.

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Тим часом чиновник місцевого самоврядування може найближчим часом позбутися посади. Голова ради Домінік Яськовець вимагав його відставки. Клуб Громадянської коаліції також закликає до відставки.

Дисциплінарний комітет міської ради має 17 грудня розглянути звернення.

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Секс-скандали у Раді

"Слуга народу" Галина Третьякова наприкінці минулого року "спалилася" на секс-листуванні з чоловіком Сергієм Поповим .

Нардеп від "Слуги народу" Богдан Яременко під час засідання Верховної Ради спілкувався в чатах знайомств, а також обговорював умови зустрічі з повією .

Депутат від "ОПЗЖ" Ілля Ківа вів листування з абонентом "Юля конкурс краси Одеса" . А після цього почав масажувати свої геніталії.

Депутат від "Слуги народу" – Анатолій Остапенко – потрапив у незручну ситуацію через листування з якимсь Льошею С. Співрозмовники домовлялися про зустріч, на яку Льошу запросили прийти "в трусах".

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