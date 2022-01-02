Скандал із новорічним вітанням: сержантці ЗСУ наказали святкувати із Зеленським

В новорічному привітанні президента Володимира Зеленського знайшли "зраду": сержантка ЗСУ Наталію Борисовську користувачі Мережі звинуватили у тому, що вона взяла участь у зйомках президентського звернення. Вона жорстко відповіла всім недоброзичливцям і натякнула, що нібито не рвалася туди, але був наказ.
Про це вона написала у Facebook.
Дівчину засипали в Мережі гнівними повідомленнями, мовляв військовослужбовець "зашкварилася" участю в новорічних зйомках глави держави.
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"Все, ставлю крапку у цій вакханалії зі "зрадою". Мені, звичайно, лестить, що ви бачите в моєму обличчі "легалізацію" цілого президента, але краще "еб*ть" мізки тим, хто за нього голосував. Виявляється, я була героєм на війні лише тоді, коли була до смаку політичним уподобанням. Ну а так, я зрадник цілої держави. Альо, ДБР, тут потрібно по зраді мені повістку в`ї*ати", – написала Борисовська.
Військовослужбовицю ще вразило те, що новорічне звернення президента дивилися ті, хто його ненавидить. А також вона натякнула, що на новорічному святі у Маріїнському палаці опинилася за наказом начальства.
"Готова звільнити місце "героя на війні" для невдоволених... Ах, забула, ви ж своє відвоювали, зараз війна у Facebook. Я все витримаю, але щиро сподіваюся, що весь цей ср*ч без усякої конструктивної логіки і не знання внутрішньої кухні армії (що таке наказ і як його виконувати) не перейде на справжніх Героїв України, які були поряд зі мною", – наголосила вона.
В іншій своїй публікації підтвердила, що нібито пішла до Зеленського за наказом командирів.
"Друзі" видаляються… Якщо немає розуміння, що я діюча військова, і то було розпорядження, ну що сказати…", – наголосила Борисовська.
Новий рік-2022
- Цього разу промова президента проходила не стандартно на фоні ялинки, а в Маріїнському палаці в компанії великої кількості видатних людей. Він говорив не про досягнення влади, а про людей, на яких трималася країна у 2021-му.
- Офіс президента оприлюднив імена всіх присутніх гостей, які знялися у новорічному привітанні президента. Там були спортсмени, лікарі, пілоти, медики, військовослужбовці та багато інших, хто чимось відзначився минулого року.
- А журналіст Дмитро Гордон на Новий рік у прямому ефірі роздавав подарунки політикам і не лише. Дісталося навіть президентові РФ Володимиру Путіну, але не факт, що презент довезуть до Москви.