Шарій із дружиною приїхали до Росії – фото біля Кремля

Поки блогера шукають в Україні та підозрюють у держзраді, він у відмінному настрої в країні-агресорці

Шарій на Червоній площі. Колаж "Сьогодні"

Скандальний блогер та журналіст Анатолій Шарій, який знаходиться у розшуку, разом із дружиною приїхав до Росії і показали фото з Червоної площі у Москві.

Відповідні знімки вони опублікували у Facebook.

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Так, Шарій засвітився неподалік резиденції Путіна – Кремля.

Блогер у гарному настрої. Фото: facebook.com/anatolijsharij

А його дружина Ольга зробила фото на фоні Храма Василя Блаженного на Червоній площі.

Ольга Шарій розважається у Москві. Фото: facebook.com/bondarenkoolyaa

А Шарія шукають в Україні