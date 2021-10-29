Розумков висміяв Тищенка і зробив несподівану пропозицію

Народний депутат Дмитро Разумков потролив "слугу народу" Миколу Тищенка за дивне пізнання цін на продукти в Україні та запропонував йому та всім охочим разом сходити на Бессарабський ринок. Про це він сказав у програмі "Народ проти" на телеканалі Україна 24.
Колишнього голову парламенту особливо здивували "ціни Тищенка" за яловичину та гречку.
"Я знаю, що і скільки коштує. Я періодично і сам магазинами ходжу з дружиною. Я запропонував би колезі (Тищенку)… Скільки там яловичина коштує? 20, 50 грн? (такі ціни називав Тищенко). Якщо яловичина коштує 200-220 грн, я пропоную, щоб зібралися всі охочі під Радою, сходили на "бесарабку" і всю різницю між 50 та 220 щоб відшкодував народний депутат. Це буде чесно. Гречка скільки, 12? По 60, 68 (реальні ціни) – так само сходимо. Сало, гадаю, досвідчений ресторатор (Тищенко) зможе продемонструвати. Можемо сходити на ринок – я готовий. Я передам обов'язково Миколі Миколайовичу пропозицію", – сказав Разумков.
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Конфуз Тищенка з цінами на продукти
- Нещодавно у кулуарах Верховної Ради Тищенко розповідав журналістам, за якими цінами купує продукти. Він зізнався, що ходить на Бессарабський ринок, який вважають одним із найдорожчих у Києві, та любить там дегустувати сало. Але несподівано почав називати смішні цифри. Журналісти "Сьогодні" сходили на цей ринок та побачили реальні ціни.
- Також нам там розповіли, яке насправді сало купує Тищенко. Продавці зауважили, що нардеп – частий покупець на Бессарабському ринку.
- У соцмережах користувачі вже висміяли Тищенка за гречку по 12 грн з огляду на те, що зараз її ціна вже перевищує 40 грн.
- Колишній прем'єр-міністр Володимир Гройсман також потролив Тищенка через яловичину по 20 грн.