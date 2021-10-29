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СЬОГОДНІ Влада Кулуари

Розумков висміяв Тищенка і зробив несподівану пропозицію

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
29 жовтня, 13:25
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Днями слуга народу приголомшив усіх цінниками на продукти на найдорожчому ринку Києва – що відповів колишній спікер
Разумкова (праворуч) здивували ціни Тищенка. Колаж "Сьогодні"
Разумкова (праворуч) здивували ціни Тищенка. Колаж "Сьогодні"

Народний депутат Дмитро Разумков потролив "слугу народу" Миколу Тищенка за дивне пізнання цін на продукти в Україні та запропонував йому та всім охочим разом сходити на Бессарабський ринок. Про це він сказав у програмі "Народ проти" на телеканалі Україна 24.

Колишнього голову парламенту особливо здивували "ціни Тищенка" за яловичину та гречку.

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"Я знаю, що і скільки коштує. Я періодично і сам магазинами ходжу з дружиною. Я запропонував би колезі (Тищенку)… Скільки там яловичина коштує? 20, 50 грн? (такі ціни називав Тищенко). Якщо яловичина коштує 200-220 грн, я пропоную, щоб зібралися всі охочі під Радою, сходили на "бесарабку" і всю різницю між 50 та 220 щоб відшкодував народний депутат. Це буде чесно. Гречка скільки, 12? По 60, 68 (реальні ціни) – так само сходимо. Сало, гадаю, досвідчений ресторатор (Тищенко) зможе продемонструвати. Можемо сходити на ринок – я готовий. Я передам обов'язково Миколі Миколайовичу пропозицію", – сказав Разумков.

Конфуз Тищенка з цінами на продукти

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