Разумков назвав причину, чому "слуги" не забрали у нього мандат

Нардеп упевнений, що на даному етапі Офіс президента має значно важливіші справи, ніж питання Разумкова

Цілком можливо, найближчим часом проблеми в країні відсунуть на другий план проблему Разумкова з мандатом / Колаж "Сьогодні"

На минулому 15 листопада з'їзді партії "Слуга народу" не стали порушувати питання про позбавлення мандата нардепа колишнього голову Верховної Ради України, а нині позафракційного народного депутата Дмитра Разумкова. А все тому, що "злякались".

Так вважає сам Разумков, про що він розповів агентству УНІАН.

Реклама

Переляк

На думку Разумкова, злякалися реакції суспільства. "Суспільство завжди погано, особливо останнім часом, реагує на всю несправедливість, що відбувається у державі. За різними напрямками", – вважає екс-голова ВР.

Тим більше, на тлі криз, які стоять перед Україною.

"Протягом двох тижнів топ-темою... в Офісі президента було питання, чи забирати, чи не забирати мандат у Разумкова. Перед державою стоїть сьогодні багато викликів. Коронакриза... Технічні відключення електрики областями відбуваються, у нас інші проблеми, у нас війна – питання, які мають стояти на порядку денному керівництва і Офісу президента, і президента. І коли головною темою два тижні стає, чи забирати незаконним способом мандат чи цього не робити, – це точно не державна позиція", – вважає Разумков.

Реклама

Навколо Разумкова