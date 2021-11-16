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СЬОГОДНІ Влада Кулуари

Разумков назвав причину, чому "слуги" не забрали у нього мандат

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
16 листопада, 16:25
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Нардеп упевнений, що на даному етапі Офіс президента має значно важливіші справи, ніж питання Разумкова
Цілком можливо, найближчим часом проблеми в країні відсунуть на другий план проблему Разумкова з мандатом / Колаж "Сьогодні"
Цілком можливо, найближчим часом проблеми в країні відсунуть на другий план проблему Разумкова з мандатом / Колаж "Сьогодні"

На минулому 15 листопада з'їзді партії "Слуга народу" не стали порушувати питання про позбавлення мандата нардепа колишнього голову Верховної Ради України, а нині позафракційного народного депутата Дмитра Разумкова. А все тому, що "злякались".

Так вважає сам Разумков, про що він розповів агентству УНІАН.

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Переляк

На думку Разумкова, злякалися реакції суспільства. "Суспільство завжди погано, особливо останнім часом, реагує на всю несправедливість, що відбувається у державі. За різними напрямками", – вважає екс-голова ВР.

Тим більше, на тлі криз, які стоять перед Україною.

"Протягом двох тижнів топ-темою... в Офісі президента було питання, чи забирати, чи не забирати мандат у Разумкова. Перед державою стоїть сьогодні багато викликів. Коронакриза... Технічні відключення електрики областями відбуваються, у нас інші проблеми, у нас війна – питання, які мають стояти на порядку денному керівництва і Офісу президента, і президента. І коли головною темою два тижні стає, чи забирати незаконним способом мандат чи цього не робити, – це точно не державна позиція", – вважає Разумков.

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Навколо Разумкова

  • Минулого тижня голова фракції "СН" Давид Арахамія оголосив, що партія поки що вирішила не включати до порядку денного з'їзду питання про позбавлення мандата Дмитра Разумкова.
  • Хоча Арахамія особисто вважає, що, створивший свою позафракційну групу Разумків, має скласти мандат сам і пройти вибори вже не в партії "СН", з якою пройшов до парламенту.
  • Сам Разумков заявляв про наміри боротися за депутатський мандат. Політик зазначив, що у разі вигнання із Верховної Ради готовий оскаржити таке рішення у суді.
  • Загалом екс-спікер не збирається йти з політики та виношує плани створення своєї партії.

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