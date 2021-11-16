Разумков назвав причину, чому "слуги" не забрали у нього мандат

На минулому 15 листопада з'їзді партії "Слуга народу" не стали порушувати питання про позбавлення мандата нардепа колишнього голову Верховної Ради України, а нині позафракційного народного депутата Дмитра Разумкова. А все тому, що "злякались".
Так вважає сам Разумков, про що він розповів агентству УНІАН.
Переляк
На думку Разумкова, злякалися реакції суспільства. "Суспільство завжди погано, особливо останнім часом, реагує на всю несправедливість, що відбувається у державі. За різними напрямками", – вважає екс-голова ВР.
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Тим більше, на тлі криз, які стоять перед Україною.
"Протягом двох тижнів топ-темою... в Офісі президента було питання, чи забирати, чи не забирати мандат у Разумкова. Перед державою стоїть сьогодні багато викликів. Коронакриза... Технічні відключення електрики областями відбуваються, у нас інші проблеми, у нас війна – питання, які мають стояти на порядку денному керівництва і Офісу президента, і президента. І коли головною темою два тижні стає, чи забирати незаконним способом мандат чи цього не робити, – це точно не державна позиція", – вважає Разумков.
Навколо Разумкова
- Минулого тижня голова фракції "СН" Давид Арахамія оголосив, що партія поки що вирішила не включати до порядку денного з'їзду питання про позбавлення мандата Дмитра Разумкова.
- Хоча Арахамія особисто вважає, що, створивший свою позафракційну групу Разумків, має скласти мандат сам і пройти вибори вже не в партії "СН", з якою пройшов до парламенту.
- Сам Разумков заявляв про наміри боротися за депутатський мандат. Політик зазначив, що у разі вигнання із Верховної Ради готовий оскаржити таке рішення у суді.
- Загалом екс-спікер не збирається йти з політики та виношує плани створення своєї партії.