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Псих? Тищенко при всіх обматюкав "слугу" Грищука і отримав відповідь (фото)

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
4 жовтня, 10:17
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Нардеп Микола Тищенко в Трускавці знову потрапив у скандал
Микола Тищенко обматюкав однопартійця Романа Грищука. Фото: колаж "Сьогодні"
Микола Тищенко обматюкав однопартійця Романа Грищука. Фото: колаж "Сьогодні"

Народний депутат від "Слуги народу" Роман Грищук потролив свого колегу Миколу Тищенка, який на з'їзді партії в Трускавці при всіх його обматюкав.

На своїй сторінці в Facebook Грищук виставив фото з книгою під назвою "Як спілкуватися з психами" Марка Гоулстона.

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"Прикольну книгу на заправці купив", – написав нардеп.

Роман Грищук з книгою. Фото: Facebook
Роман Грищук з книгою. Фото: Facebook

Що сталося

Нардеп Микола Тищенко в Трускавці знову потрапив у конфлікт. Він покрив матом колегу по партії "Слуга народу" Романа Грищука.

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Відомо, що словесна перепалка виникла між нардепами під час вечірки.

"Я буду з тобою розмовляти так, як розмовляю. Ти зае*** вже, бл***", – сказав Тищенко депутату.

Але потім він побачив камеру журналістів і різко перестав лаятися.

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Що ж стало приводом для палкої дискусії між чоловіками – залишається неясним.

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Скандали з Тищенком в Раді

Як ми писали нещодавно, Тищенко встановив рекорд зі 100-кілограмовою штангою.

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