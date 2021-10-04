Псих? Тищенко при всіх обматюкав "слугу" Грищука і отримав відповідь (фото)

Народний депутат від "Слуги народу" Роман Грищук потролив свого колегу Миколу Тищенка, який на з'їзді партії в Трускавці при всіх його обматюкав.
На своїй сторінці в Facebook Грищук виставив фото з книгою під назвою "Як спілкуватися з психами" Марка Гоулстона.
"Прикольну книгу на заправці купив", – написав нардеп.
Що сталося
Нардеп Микола Тищенко в Трускавці знову потрапив у конфлікт. Він покрив матом колегу по партії "Слуга народу" Романа Грищука.
Відомо, що словесна перепалка виникла між нардепами під час вечірки.
"Я буду з тобою розмовляти так, як розмовляю. Ти зае*** вже, бл***", – сказав Тищенко депутату.
Але потім він побачив камеру журналістів і різко перестав лаятися.
Що ж стало приводом для палкої дискусії між чоловіками – залишається неясним.
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Скандали з Тищенком в Раді
- Тищенко є майстром спорту з дзюдо, але зараз обмежується спортзалом через політичну зайнятість. Свою спортивну форму він періодично використовує і в парламенті, хоча до рукоприкладства не доходило. У червні Тищенко схльоснувся з нардепом Куницьким у їдальні Ради – повалив його на підлогу і жбурляв телефон.
- 9 вересня Тищенко поштовхався з нардепом Гео Леросом біля парламентської трибуни, тому що той у своєму виступі образив Зеленського.
- Також раніше нардеп Нестор Шуфрич висміяв Тищенка в Раді. Він наприкінці виступу з парламентської трибуни красиво послав "слугу народу" угорською мовою.
Як ми писали нещодавно, Тищенко встановив рекорд зі 100-кілограмовою штангою.