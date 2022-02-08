Повторили під копірку: як Зеленський презентував "український айфон"

Імідж президента України нагадав стиль гендиректора відомої корпорації

Володимир Зеленський на презентації оновлень додатку "Дія" / Колаж "Сьогодні"

Під час заходу Diia.Summit в залі Палацу спорту не лише обговорювали нов і послу ги програми "Дія", а й незвичайний стиль очільника держави. Як тільки президент України Володимир Зеленський вийшов на сцену, всі звернули увагу на його костюм. У такому вигляді перша особа держави не часто з'являється публічно.

Звикли бачити у формальному костюмі

Останні кілька тижнів Зеленський часто з'являється на публіці. Здебільшого його можна побачити на зустрічах із лідерами іноземних держав. Ділові переговори підкріплюються відповідним іміджем: строгий костюм чорного кольору, біла сорочка та краватка. У такому вбранні він зустрічав прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона , вів переговори з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом і вітав у Маріїнському палаці президента Франції Емманюеля Макрона.

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Зеленський у діловому костюмі на зустрічах із лідерами іноземних держав / Колаж "Сьогодні"

На хвилі інновацій

На презентації нових можливостей програми "Дія" Володимир Олександрович виступив перед глядачами в одязі smart casual. Це стиль, який поєднує у собі зібраність та повсякденний комфорт. Більш розслаблений, але все ж таки стриманий. Так одягаються студенти або співробітники офісу, від яких не вимагають дотримуватися суворого дрес-коду.

На Зеленському була темна футболка, сірий брючний костюм правильної посадки та жовті кеди.

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Президент виступив перед глядачами в одязі неформального стилю / Скріншот

Команда іміджмейкерів у такий спосіб спробувала подати ідею, що президент України — гнучкий, прогресивний та амбітний лідер, що йде в ногу з часом і завжди на "ти" з гаджетами.

За задумом фахівців, через свій зовнішній вигляд він показує, що як би на одній хвилі з молоддю та новими технологіями, мовляв, "я не той консерватор, що відстав, з минулого століття". Такий хід мав викликати довіру як до самого Зеленського, так і до продукту, про який він говорить. А внаслідок – бажання завантажити "Дію" та користуватися сучасним сервісом.

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До речі, на всі заходи, пов'язані з цим додатком та темою диджиталізації Зеленський одягається у подібному стилі "без краватки". Наприклад, кілька днів тому у білій футболці та піджаку він був на зустрічі з представниками ІТ-індустрії.

Володимир Зеленський спілкується з "айтішниками" / Фото: прес-служба ОПУ

Десь ми вже це бачили

Помітно, що в Офісу президента були чіткі референси самої конфенц-зали, де виступав Зеленський. Величезний екран, приглушене світло, неформальний стиль — все це дуже нагадує презентацію нової продукції компанії відомого виробника "яблук". Гарант точно підглянув ідею виступу у генерального директора компанії Apple Тіма Кука.

Він навіть схоже поводився: представляв нові "фішки" "Дії" не відразу, а по черзі, "підігріваючи" інтерес публіки. Начебто глава держави вийшов презентувати "український айфон".

Президент України Володимир Зеленський та генеральний директор компанії Apple Тім Кук / Колаж "Сьогодні"

Очевидну схожість побачили не лише ми, а й YouTube-пошуковик. За запитом "презентація айфону" він одним із перших пропонує відео заходу із Зеленським.

До речі, ми зібрали ключові заяви Зеленського на саміті про додаток "Дія .

І проаналізували образ та головні тези виступу першої леді Олени Зеленської.