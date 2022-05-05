Після звільнення Шарій подякував генпрокурору Венедіктовій

Затриманий в Іспанії російський пропагандист Анатолій Шарій, якого в Україні звинувачують у держзраді, поки що задоволений розвитком подій навколо своєї персони. Він навіть подякував генпрокурору України Ірині Венедіктовій одразу після того, як суд відпустив його додому.
Свою подяку Шарій, відпущений іспанським суддею на підписку про невиїзд, розмістив на Telegram-каналі.
Сутність питання
На своїй сторінці у Facebook генеральний прокурор Ірина Венедіктова написала, що ще рано радіти арешту Шарія, оскільки процедура його видачі нашій країні може затягтися на роки.
"Громадянин Шарій з великою ймовірністю скористається законним правом відмовитись від спрощеної процедури видачі до України, тобто від добровільної екстрадиції. Якщо саме так і відбудеться, то Анатолій Шарій із допомогою своїх юридичних радників може вдатися до використання різноманітних тактик захисту, в тому числі, спробують переконати компетентний суд у винятковій політичній основі притягнення його до кримінальної відповідальності", – написала Венедіктова.
У результаті підозрюваний високо оцінив цей пост, написавши, що генпрокурор "найкраща".
А потім продемонстрував відео в іспанському барі, що мало довести, що в нього нині все добре.
Ситуація
- Вранці стало відомо, що в Іспанії затримали проросійського блогера Анатолія Шарія, якого підозрюють у державній зраді.
- Вдень 5 травня Шарій постав перед Національним вищим судом, який визначив йому запобіжний захід до моменту прийняття судом рішення про екстрадицію в Україну. Іспанський суддя ухвалив залишити пропагандиста на волі під підписку про невиїзд.
- Півроку тому скандальний блогер, який 10 років прожив у ЄС, побував у столиці Росії.