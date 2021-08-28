Порошенко, Медведчук, Тимошенко: хто отримав найбільшу зарплату у Верховній Раді

Стало відомо, яку суму політики отримали за свою роботу в парламенті протягом 29 серпня 2019 року – 31 липня 2021 року

Хто з лідерів партій більше заробляє. Фото: колаж "Сьогодні"

Найбільшу зарплату з усіх лідерів політичних партій у Верховній Раді отримав п'ятий президент України, голова "Європейської Солідарності" Петро Порошенко. Він обійшов Віктора Медведчука, Юлію Тимошенко, Юрія Бойка та інших.

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Про це повідомив 24 канал з посиланням на Апарат Верховної Ради.

За інформацією, найменшу зарплату з представлених політиків отримала глава "Голоса" Кіра Рудик.

Скільки заробили лідери партій в парламенті

Петро Порошенко з "Європейської Солідарності" – 1 039 744 гривні;

Віктор Медведчук з "Опозиційної платформи – За життя" – 1 031 659 гривень;

Юлія Тимошенко з "Батьківщини" – 956 723 гривні;

Юрій Бойко з "Опозиційної платформи – За життя" – 899 112 гривень;

Давид Арахамія з "Слуги народу" – 897 049 гривень;

Кіра Рудик – 864 040 гривень.

Таку суму політики отримали за свою роботу в парламенті протягом 29 серпня 2019 року – 31 липня 2021 року.

На Порошенка нещодавно був скоєний напад

24 серпня п'ятого президента України Петра Порошенка облили зеленкою біля входу до метро "Хрещатик", коли той прямував до Кабміну.

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Пізніше з'явилося фото затриманого чоловіка, який облив Порошенка. Як виявилося, чоловіка звуть Юрій, він 1999 року народження, з Козельця (Чернігівська область).

За даним фактом слідчий Печерського управління поліції почав кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує до п'яти років позбавлення волі.

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