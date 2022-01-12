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СЬОГОДНІ Влада Кулуари

А як же Сейшельські острови? Ми дізналися, де відпочивають депутати на зимових канікулах – фото

Анна Ткаченко Анна Ткаченко Провідний редактор Влада Сьогодні
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12 січня, 05:20
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Цього року святкова відпустка в парламенті стала рекордно довгою
Народним депутатам випав шанс відпочити на свята / Колаж "Сьогодні"
Народним депутатам випав шанс відпочити на свята / Колаж "Сьогодні"

Комітет виборців України порахував, що цього року народні депутати мають найдовші зимові канікули. Перерва між пленарними засіданнями становить цілих 38 днів – рекорд за останні 10 років. І це при тому, що такий відпочинок парламентарі організували власноруч ще у грудні, проголосувавши за зміни у календарному плані. Тож чим займалися політики на свята і де вони відпочивали – з'ясував сайт "Сьогодні".

Карпатський відпочинок

Президент України Володимир Зеленський відсвяткував Різдво на вітчизняному гірськолижному курорті Буковель. За його прикладом милуватися красою Карпат поїхало багато "слуг народу".

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Щоправда, у Мережі активно плодилися чутки про президентський вояж на Сейшельські острови. Проте Зеленський спростував їх знімком на робочому місці після тривалого мовчання.

Депутат монобільшості Марія Мезенцева у своєму Instagram похвалилася, що за день відкатала 5 трас, незважаючи на біль у стопі через стару травму.

"Мало хто знає, що у мене був період, коли я вчилася ходити заново. Іноді при спортивних навантаженнях про це нагадує незначний біль", поділилася Мезенцева з підписниками.

Марія Мезенцева каталася на лижах у Буковелі / Колаж "Сьогодні"
Марія Мезенцева каталася на лижах у Буковелі / Колаж "Сьогодні"

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Її колега Марина Бардіна відпочивала неподалік – у Яремчі. У себе на сторінці вона постила снігові краєвиди та жодного екстриму. Зупинилася Бардіна у затишному лоджі з дерева. Ціна за добу за такий будинок становить 2600 гривень для двох.

Марина Бардіна насолоджується зимовим відпочинком у Яремче / Колаж "Сьогодні"
Марина Бардіна насолоджується зимовим відпочинком у Яремче / Колаж "Сьогодні"

Фото з підписом: "Сніг. Гори. Наші гори" викласти в соцмережу та "Слуга народу" Віталій Безгін. Щоправда, точну геолокацію не вказав. На знімку він худий з промовистим написом на латиниці, який перекладається як "дуже добре".

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Віталію Безгіну добре відпочивається на гірських схилах / Фото: Facebook
Віталію Безгіну добре відпочивається на гірських схилах / Фото: Facebook

На лижі встала депутат "Опозиційної платформи – За життя" Наталія Королевська. У Мережі вона виклала ціле відео свого спуску зі схилу.

Наталія Королевська підкорює гірські вершини / Скріншот Facebook
Наталія Королевська підкорює гірські вершини / Скріншот Facebook

Депутат фракції "Батьківщина" Олена Шкрум разом з чоловіком-"слугою народу" Дмитром Наталухою поїхали на канікули за кордон. Вже у подорожі у Шкрум стався конфуз — 2 січня перестав працювати телефон. Незабаром політик вибачилася за те, що не змогла нікому відповісти на привітання, бо вони "трохи загубилися десь за полярним колом".

Альона Шкрум та Дмитро Наталуха з друзями освоюють лижі за полярним колом / Фото: Facebook
Альона Шкрум та Дмитро Наталуха з друзями освоюють лижі за полярним колом / Фото: Facebook

Канікули у столиці

Не кожен політик готовий виставляти до Мережі щасливі фото з курортів. А може, ті, хто не показував знімки, справді нікуди й не їздив.

"Слуга народу" Олександр Качура показував фоловерам, як проводить час у столиці з дружиною Катериною та дворічною донькою Златою. Судячи з фото, вони разом вбирали ялинку, гуляли Софійською площею і ходили на екскурсію Маріїнським парком. Депутат написав, що ближче з історією міста планував познайомитись цілий рік.

Олександр Качура провів канікули вдома із сім'єю / Колаж "Сьогодні"
Олександр Качура провів канікули вдома із сім'єю / Колаж "Сьогодні"

Голова парламенту Руслан Стефанчук теж гуляв під гірляндами на Софіївській та робив сімейні фото під головною ялинкою країни.

Сім'я Стефанчуків та новорічна ялинка на Софіївській площі / Фото: Facebook
Сім'я Стефанчуків та новорічна ялинка на Софіївській площі / Фото: Facebook

У теплому сімейному колі

Зе-депутат Галина Янченко разом із чоловіком та дітьми навідалася до бабусі чоловіка. За столом вся сім'я в однакових світшотах, на яких зображені олені, ялинки та сніжинки.

Галина Янченко вшановує сімейні традиції / Фото: Facebook
Галина Янченко вшановує сімейні традиції / Фото: Facebook

Роман Лозінський із фракції "Голос" поїхав відзначати Різдво до батьків до Львова. Щоправда, у них у сім'ї заведено відзначати народження Ісуса Христа 7 січня, за що депутат спробував виправдатися перед читачами в Мережі.

"Каюся, цього року святкуємо не зі світом. Один із наступних років обов'язково перейдемо на 25 грудня! Зізнаюся, кутя густа. І традиційно світло Різдвяної зірки відображає Віфлеємський вогонь світу, який проїхав десятки позицій наших воїнів".

Роман Лозинський за сімейним столом / Фото: Facebook
Роман Лозинський за сімейним столом / Фото: Facebook

Вдома відзначала Святвечір та представниця фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко. Напередодні вона зламала ногу , але це не завадило накрити традиційний стіл з пісними стравами та солодкою кутею із сухофруктів.

Ірина Геращенко не відмовилася від приготування традиційних страв, незважаючи на травму / Колаж "Сьогодні"
Ірина Геращенко не відмовилася від приготування традиційних страв, незважаючи на травму / Колаж "Сьогодні"

Свято за всіма канонами

Заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук зробила селфі на тлі святково прибраного столу з 12-ма стравами. Видно, що вона готувалася до Святого вечора з самого ранку: кутя, вареники, голубці, холодець, спекотне себе не приготують. Щоправда, не віриться, що всім цим Кравчук насолоджувалась на самоті, адже стільці на фото порожні.

Також варто зауважити, що на свято політик одягла вишиванку.

Євгенія Кравчук та її 12 страв / Фото: Facebook
Євгенія Кравчук та її 12 страв / Фото: Facebook

У вишиванці першу зірку зустрічав і нардеп від "Європейської солідарності" Андрій Парубій . Не можна не відзначити і тематичний посуд із зимовими орнаментами, яким він сервірував стіл та традиційні частування. На фото речник минулого парламентського скликання сидить із батьком.

Андрій Парубій із батьком за святковим столом / Фото: Facebook
Андрій Парубій із батьком за святковим столом / Фото: Facebook

Час для релаксу

Ярослав Юрчишин із "Голосу" і "слуги народу" Олександр Ковальчук та Георгій Мазурашу похвалилися формою і показали неприкритий одягом торс. Юрчишин разом із синами провів канікули у теплі – Відпочивали в курортному місті Дахаб в Єгипті. Ковальчук показав фото з басейну просто неба, в якому вони безстрашно хлюпаються всією сім'єю. А Мазурашу розповів, як приймав душ у наших розвідників на Донеччині.

Депутати з голим торсом вітають із Різдвом Христовим / Колаж "Сьогодні"
Депутати з голим торсом вітають із Різдвом Христовим / Колаж "Сьогодні"

Хоча депутати трохи рано розкрили всі козирі — попереду хрещення та купання в ополонці. Там всі політики і покажуть можливості духу і тіла.

Нагадаємо, що наступне засідання парламенту після затяжних гулянь відбудеться 25 січня. А поки що нардепи не приступили до роботи, можемо згадати, що вони встигли зробити протягом 2021-го і якими рішеннями особливо пишаються. Про це читайте у матеріалі " Особисті підсумки депутатів 2021 року: Наливайченко – студент у 55 років, а у Гончаренка – "чоловіча розмова" із сином " .

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