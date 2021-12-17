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Новий перл від Гогілашвілі – закурив під час інтерв'ю

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
17 грудня, 22:49
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При цьому інтерв'ю проходило у закритому приміщенні
Колишній заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі / Колаж "Сьогодні"
Колишній заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі / Колаж "Сьогодні"

Скандально відомий тепер уже колишній заступник міністра внутрішніх справ України Олександр Гогілашвілі дозволив собі покурити під час інтерв'ю журналістам видання "Бабель".

При цьому інтерв'ю проходило у закритому приміщенні. Закурити колишньому чиновнику захотілося під час питання про його можливу судимість.

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Порушення

Варто зазначити, що Олександр Гогілашвілі використав нестандартну сигарету, а електронну. Розглянути пристрій на відео не вдалося, бо колишній високопосадовець зробив затяжку дуже швидко.

Цікаво, що 16 грудня Верховна Рада ухвалила законопроект №4358, за яким посилюються вимоги до використання, реклами, продажу та виробництва тютюнових виробів та електронних сигарет, зокрема. Згідно з ухваленим законом, за куріння кальянів, електронних сигарет та тютюнових виробів для електричного нагріву (ТВЕН) у громадських місцях та закладах громадського харчування каратимуть штрафами.

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Олександр Гогілашвілі дає інтерв'ю
Олександр Гогілашвілі дає інтерв'ю

Скандальний зам

  • Як відомо 11 грудня на блокпосту в Краматорську Донецької області неподалік лінії зіткнення заступник голови МВС Олександр Гогілашвілі відмовився підкорятися вимогам чергового поліцейського. Гогілашвілі обурився, що його не впізнали поліцейські і вирішили перевірити документи.
  • З його біографії відомо, що Олександр Гогілашвілі народився в Грузії, а розпочав свою трудову кар'єру в дитячому садку у Ростові-на-Дону (Росія). З 1995 до 1996 року він працював вихователем.
  • У вересні 2019 року Гогілашвілі отримав посаду заступника міністра внутрішніх справ. Він займався питаннями наркозлочинності та реабілітації наркозалежних.
  • Президент України Володимир Зеленський відреагував на скандал – зажадав звільнення Гогілашвілі з державної посади.
  • Вдень 13 грудня Гогілашвілі визнав свою провину у скандалі з поліцейськими та написав заяву на звільнення.

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