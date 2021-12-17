Новий перл від Гогілашвілі – закурив під час інтерв'ю

При цьому інтерв'ю проходило у закритому приміщенні

Колишній заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі / Колаж "Сьогодні"

Скандально відомий тепер уже колишній заступник міністра внутрішніх справ України Олександр Гогілашвілі дозволив собі покурити під час інтерв'ю журналістам видання "Бабель".

При цьому інтерв'ю проходило у закритому приміщенні. Закурити колишньому чиновнику захотілося під час питання про його можливу судимість.

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Порушення

Варто зазначити, що Олександр Гогілашвілі використав нестандартну сигарету, а електронну. Розглянути пристрій на відео не вдалося, бо колишній високопосадовець зробив затяжку дуже швидко.

Цікаво, що 16 грудня Верховна Рада ухвалила законопроект №4358, за яким посилюються вимоги до використання, реклами, продажу та виробництва тютюнових виробів та електронних сигарет, зокрема. Згідно з ухваленим законом, за куріння кальянів, електронних сигарет та тютюнових виробів для електричного нагріву (ТВЕН) у громадських місцях та закладах громадського харчування каратимуть штрафами.

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Олександр Гогілашвілі дає інтерв'ю

Скандальний зам