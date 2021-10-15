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Новий несподіваний вау-образ Юлії Мендель: схожа на Ані Лорак

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
15 жовтня, 11:36
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Юлія підписала зображення багатозначною фразою
У новому образі Юлія Мендель нагадує співачку Ані Лорак / Колаж "Сьогодні"
У новому образі Юлія Мендель нагадує співачку Ані Лорак / Колаж "Сьогодні"

Колишній прес-секретар президента України Володимира Зеленського, а нині колумніст проекту "Реальна політика з Євгеном Кисельовим" Юлія Мендель експериментує зі своїм образом. Нині вона постала в стилі, який нагадує один з образів співачки Ані Лорак.

Фото нового образу Мендель виклала на своїх сторінках в соцмережах. Юлія підписала зображення фразою "Біль дозволяє відчути силу".

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Юлія Мендель в новому образі
Юлія Мендель в новому образі

Трохи раніше на своїх сторінках в соцмережах Юлія викладала своє фото в шикарному чорному вечірньому платті.

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