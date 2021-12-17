Народний депутат Качура десь втратив зуб (відео)

Відсутність переднього зуба виявилася під час запису новорічного поздоровлення

Під час сельфі Качура не посміхався, а з журналістами втратив пильність / Колаж "Сьогодні"

Народний депутат від провладної партії "Слуга народу" Олександр Качура привітав журналістів із Новим роком. Під час запису відеовітання з'ясувалося, що нардеп не має одного переднього зуба.

Вітання

"Вітаю всіх журналістів з прейдешніми новорічними святами. Бажаю вам добре відпочити від депутатів, тому що ви, напевно, вже втомилися по кулуарах за нами бігати і ставити запитання. А з деякими ви зустрінетеся на відпочинку, ви точно їх контролюватимете", – наголосив Качура.

Реклама

Привітання журналістів із Новим роком від нардепа Качури

Під час запису відео стало помітно, що народний депутат не має мінімум одного переднього зуба. Чемні журналісти не розпитували Качуру, де ж він його втратив.

Правда Качури