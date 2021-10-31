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СЬОГОДНІ Влада Кулуари

М'ясо по 20 грн для Тищенка. На ринку зробили спецпропозицію для депутата (фото)

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
31 жовтня, 17:19
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Мабуть, продавці вирішили пожартувати зі "слуги народу"
Фото: колаж "Сьогодні"
Фото: колаж "Сьогодні"

На ринках України почали з'являтися спеціальні пропозиції для народного депутата від "Слуги народу" Миколи Тищенка, який нещодавно потрапив у конфуз із цінами на продукти. Тоді він заявив, що купує на Бессарабському ринку яловичину по 20 грн за кілограм, а гречку по 20, хоча насправді ці товари коштують дорожче. Наразі йому пропонують м'ясні обрізки по 20 грн.

Відповідне фото опублікували у Instagram.

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Очевидно, продавці вирішили потролити нардепа. Зауважимо, що на представлених обрізках м'яса зовсім небагато. Здебільшого це неліквідний товар, який навряд чи можна знайти на прилавках.

Конфуз Тищенка з цінами на продукти

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