Гордон у прямому ефірі уклав парі на дві пляшки через Тищенка

Журналіст Дмитро Гордон уклав парі із ведучим телеканалу "Україна 24" Василем Головановим на те, що за рік зможе записати інтерв'ю з народним депутатом від "Слуги народу" Миколою Тищенком. Про це він сказав у програмі "Час Голованова".
"Я дивлюсь на Миколу Тищенка, і мені все більше хочеться зробити з ним інтерв'ю. У люди вийшов, уцілів. Я думаю, воно (інтерв'ю) матиме успіх, бо там, де… Пам'ятаєте, за радянських часів було гасло: там, де партія – там успіх, там перемога. Там, де Коля Тищенко – там успіх та перемога", – сказав він.
Журналіст зазначив, що влада досягає вражаючих результатів, бо одним із її лідерів зараз є Тищенко.
У відповідь Голованов заперечив Гордону, мовляв, шансів у нього на це інтерв'ю мінімум, на що журналіст відповів із упевненістю, що Тищенко "із задоволенням дасть інтерв'ю".
Далі по темі
"Готовий (укласти парі) на пляшку, що найближчого року ви не запишите інтерв'ю з Тищенком", – сказав ведущий.
На це Гордон відповів, що йому дають інтерв'ю лише дуже розумні люди, а саме таким і вважає Тищенка.
"Тому я офіційно зараз, користуючись нагодою, пропоную Миколі Тищенку записати зі мною інтерв'ю, і я впевнений, що він не відмовиться. Так, укладаю парі на дві (пляшки). З мене дві, а з вас – одна", – сказав журналіст.
Але ведущий захотів по-чесному і уклав парі на дві пляшки, хто б не програв – вони у прямому ефірі зафіксували це потисканням рук.
Не дайте мені, Микола Тищенко, програти дві пляшки Василю Голованову. Будьте людиною", – з усмішкою додав Гордон.
Чому Тищенко може не піти на інтерв'ю до Гордона
- Торік Гордон заявив, що міг би морально знищити Тищенка під час інтерв'ю. Журналіст зазначив, що таке інтерв'ю могло б потішити людей.
- А у квітні цього року Гордон заявив, що Тищенко не місце у політиці. Така жорстка заява була пов'язана зы скандальною вечіркою нардепа під час локдауну.
- Того ж місяця в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" журналіст казав, що Тищенка треба гнати: "У мене питання до партії "Слуга народу". Усі депутати прийшли до Верховної Ради "на горбу" Володимира Зеленського. А тепер ви всі вирішили, що великі і можете підставляти президента. Один – Микола Тищенко – влаштовує пікніки і ваша фракція нічого з ним не робить. Ви чого? Його потрібно стусаном під дупу вже (гнати), щоб він не ганьбив президента".
Як ми писали, напередодні Тищенко потрапив у безглузду ситуацію з цінами на продукти. Нардеп купує продукти на найдорожчому ринку, але за якимись смішними цінами.