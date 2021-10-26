Гордон у прямому ефірі уклав парі на дві пляшки через Тищенка

Журналіст сказав слузі народу кілька компліментів, хоча раніше говорив про нього неприємні речі

Гордон (ліворуч) заключає парі з Головановим. Колаж "Сьогодні"

Журналіст Дмитро Гордон уклав парі із ведучим телеканалу "Україна 24" Василем Головановим на те, що за рік зможе записати інтерв'ю з народним депутатом від "Слуги народу" Миколою Тищенком. Про це він сказав у програмі "Час Голованова".

"Я дивлюсь на Миколу Тищенка, і мені все більше хочеться зробити з ним інтерв'ю. У люди вийшов, уцілів. Я думаю, воно (інтерв'ю) матиме успіх, бо там, де… Пам'ятаєте, за радянських часів було гасло: там, де партія – там успіх, там перемога. Там, де Коля Тищенко – там успіх та перемога", – сказав він.

Журналіст зазначив, що влада досягає вражаючих результатів, бо одним із її лідерів зараз є Тищенко.

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У відповідь Голованов заперечив Гордону, мовляв, шансів у нього на це інтерв'ю мінімум, на що журналіст відповів із упевненістю, що Тищенко "із задоволенням дасть інтерв'ю".

"Готовий (укласти парі) на пляшку, що найближчого року ви не запишите інтерв'ю з Тищенком", – сказав ведущий.

На це Гордон відповів, що йому дають інтерв'ю лише дуже розумні люди, а саме таким і вважає Тищенка.

"Тому я офіційно зараз, користуючись нагодою, пропоную Миколі Тищенку записати зі мною інтерв'ю, і я впевнений, що він не відмовиться. Так, укладаю парі на дві (пляшки). З мене дві, а з вас – одна", – сказав журналіст.

Але ведущий захотів по-чесному і уклав парі на дві пляшки, хто б не програв – вони у прямому ефірі зафіксували це потисканням рук.

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Не дайте мені, Микола Тищенко, програти дві пляшки Василю Голованову. Будьте людиною", – з усмішкою додав Гордон.

Чому Тищенко може не піти на інтерв'ю до Гордона

Торік Гордон заявив, що міг би морально знищити Тищенка під час інтерв'ю. Журналіст зазначив, що таке інтерв'ю могло б потішити людей.

А у квітні цього року Гордон заявив, що Тищенко не місце у політиці. Така жорстка заява була пов'язана зы скандальною вечіркою нардепа під час локдауну.

Того ж місяця в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" журналіст казав, що Тищенка треба гнати: "У мене питання до партії "Слуга народу". Усі депутати прийшли до Верховної Ради "на горбу" Володимира Зеленського. А тепер ви всі вирішили, що великі і можете підставляти президента. Один – Микола Тищенко – влаштовує пікніки і ваша фракція нічого з ним не робить. Ви чого? Його потрібно стусаном під дупу вже (гнати), щоб він не ганьбив президента".

Як ми писали, напередодні Тищенко потрапив у безглузду ситуацію з цінами на продукти. Нардеп купує продукти на найдорожчому ринку, але за якимись смішними цінами.