Рухатися до НАТО, підвищувати зарплати педагогам та покращувати життя IT-шникам: що задумали депутати у 2022 році

Сайт "Сьогодні" поспілкувався із законотворцями та з'ясував, над чим вони зосередяться у поточному році

Депутати рзповідають, за що в першу чергу візьмуться в 2022 році / Колаж "Сьогодні"

Цього року парламентарі влаштували собі чи не рекордно довготривалі новорічні канікули. Але 25 січня вже всім на роботу під купол. Чим вони там займатимуться найближчим часом і що планують на 2022 рік? Ми про все дізналися.

Мир на Донбасі та реформа армії

Нардеп із парламентської фракції "Слуга народу" Олексій Мовчан сказав, що наводитиме порядок в управлінні державною власністю:

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"Нам потрібно навести лад у частині управління державною власністю. Це те, чим я займаюся. І в нас уже є великий пул законопроєктів, які ми повинні просто закінчити, і тоді будуть системні зміни.

Крім того, депутат згадав і про рух України до НАТО:

"Далі в Раді ми повинні виконувати ті зобов'язання, які ми беремо перед нашими партнерами. Я окремо звернувся б до питань, пов'язаних з НАТО, тобто ми повинні реформувати армію, ми повинні впроваджувати нові підходи до управління збройними силами... І не тому, що нас взяли чи не взяли в НАТО, а тому, що є best practice, і в нас армія частково управляється радянськими підходами, а це ненормально".

Народний обранець від "ОПЗЖ" Ілля Кива заявив, що добиватиметься прямих переговорів України та Росії, а також України та Білорусі:

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"У нас бойові дії та голодні люди. І ще ми всі будемо вражені холодом, бо газ у сховищах закінчується. Вирішити економічно це питання неможливо. Повірте мені, єдине, що можна буде зробити наступного року, – це знайти сили та сісти за стіл" переговорів безпосередньо з Російською Федерацією для того, щоб ми могли вирішити одразу низку питань. І обов'язково, звичайно ж, з Білоруссю", – сказав Кива у коментарі "Сьогодні".

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Михайло Бондар як представник "Європейської солідарності" пропонує допомогти армії фінансово:

"Все, що ми говорили про збільшення фінансування армії, оборонного замовлення, підвищення зарплати для військовослужбовців, медиків, педагогів і так далі, воно так і залишатиметься у пріоритеті. Наші пропозиції, які ми давали до бюджету на 2022 рік, залишатимуться першочерговими й ми або законопроєктами, або поправками до законів, намагатимемося це врегулювати".

Вирішити фінансове питання

Зайнятися збільшенням прожиткового мінімуму та індексацією мінімальних доходів у новому році планує "слуга народу" Олександр Качура:

"Якщо зараз встановлює уряд – скільки потрібно їсти, що потрібно носити чоботи 7 років, що потрібно їсти 300 грамів м'яса на тиждень, що пальто потрібно носити 8 років, що сковородою потрібно користуватися 13 років – ми змінюємо цей підхід. Ми вважаємо, є економічна ситуація в країні й потрібно, щоб була прив'язка до середньої зарплати, тобто зараз це має становити близько 5,5 тис. – це 40% від середньої заробітної плати!.

Опозиційний депутат Олександр Качний нашому журналісту також сказав про соціальні стандарти та врегулювання ситуації з тимчасово непідконтрольними територіями:

"Ми вимагатимемо з самого початку. Перше – це повернення пільг згідно з чинним законодавством малозабезпеченим, і друге – це та політична складова Мінських угод, яка має, безумовно, зрушити з місця цей мирний процес".

Юрій Камельчук із президентської політсили назвав пріоритетом у 2022 році освітню реформу:

"Нам потрібні закони про покращення освіти, нам слід уже думати, де взяти кошти на зарплати освітянам.

Друге важливе питання, на думку Камельчука, – IT-сфера:

"Продовжуватимемо покращувати підприємницькі умови для тих, хто працює в IT-бізнесі, зокрема, Дія City. Я впевнений, що потрібно максимально швидко напрацювати відкриття фондового ринку, щоб інвестиції в Україну заходили швидше".

Податки та інвестиції

Ярослав Железняк із "Голосу" продовжує тему інвестицій. Насамперед наполягає на податковій реформі. Але є й інші завдання:

"Друга частина – це підтримка українського бізнесу. Був законопроєкт Кіри Рудик про 10 мільярдів для підприємців, його блокували, а потім ці гроші відправили на дороги. Третя частина – всі закони, що стосуються посилення нашої військової здібності. Ризики є і вони зрозумілі. Наприклад, реформа СБУ затримується вже рік, і я вважаю, що це неправильно і щодо інтеграції до НАТО, і українських військових, і української державності".

Представник фракції "Батьківщина" Вадим Івченко виділив відразу п'ять пріоритетних напрямів та окремо згадав про необхідність залучати інвестиції: