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СЬОГОДНІ Влада Кулуари

Депутатам у Раді прийшла важлива установка щодо міністрів – листування з телефону

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
3 листопада, 11:05
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Сьогодні депутати суттєво перетряхнуть Кабмін – звільнятимуть п'ять членів уряду
У Раді готуються до відставки міністрів. Колаж "Сьогодні"
У Раді готуються до відставки міністрів. Колаж "Сьогодні"

Депутатська група "Довіра" приведена в повну бойову готовність на сьогоднішньому пленарному засіданні Верховної Ради – депутатів попросили підтримати звільнення міністрів.

Таке листування із внутрішнього чату депутатської групи опублікував телеграм-канал "Через плече".

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"Шановні народні депутати! Прохання від керівництва групи всім обов'язково бути у сесійній залі та максимально проголосувати за звільнення міністрів з посад", – йдеться у повідомленні.

Кандидати на відставку з Кабміну

  • Абрамовський Роман Романович – з посади міністра захисту довкілля та природних ресурсів України.
  • Любченко Олексій Миколайович – з посади першого віцепрем’єр-міністра – міністра економіки України.
  • Резніков Олексій Юрійович – з посади віцепрем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
  • Уруський Олег Семенович – з посади віцепрем'єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості України;
  • Таран Андрій Васильович – з посади міністра оборони України.

Ротація в уряді

Найбільше говорили про відставку міністра оборони Тарана. З ним, як відомо, вже все зрозуміло: днями голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявляв, що президент України вже остаточно ухвалив рішення щодо наступника Тарана. Спочатку ходили розмови про Верещук, але на арену вийшов новий кандидат – Олексій Резніков.

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Також Давид Арахамія розповідав, кого точно не торкнуться перестановки у Кабміні. Він спростував інформацію про звільнення двох міністрів.

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